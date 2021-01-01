GÖZTEPE’DE SÜREKLİ KAZA OLAN KAVŞAK

Göztepe Mahallesi’nde, haftada en az bir kazanın yaşandığı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza, Tanzimat ve Bahariyeli sokaklarının kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Yürekleri ağza getiren kazanın ilginçliği, diğer kazalara benzemesi. Tek yönlü olan Bahariyeli Sokak’tan, Tanzimat Sokağa çıkacak olan araçların yavaşlaması gerekiyor. Ancak araçların “Dur” levhasına uymayıp, hız kesmeden kavşağa girmesi, kazaya davetiye çıkarıyor. Kural ihlali ve sürücü dikkatsizliğinden kaynaklanan anılan kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza hakkında konuşan bir çevre sakini, “Bir noktada birden fazla kaza olması normal değil. Bunun araştırılması ve gereken önlemlerin alınması gerekiyor. Bahariyeli Sokak’tan, Tanzimat Sokağa çıkan araçlar hız kesmiyor. Burada yer alan ‘Dur’ levhası ters dönmüş, sürücünün dikkatinden kaçmış olabilir. Bu nedenle, hem levhanın düzeltilmesi hem de buraya acilen kasis yapılması şart” şeklinde konuştu.

Araştırmalar; Türkiye’de trafik kazalarının yaklaşık yüzde 66’sının, kavşak noktalarında meydana geldiğini gösteriyor.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

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