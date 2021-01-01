İstanbul’da İETT otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler

İstanbul’da otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler – Tıkla İzle
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde Kağıthane Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.
Şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti. Saldırgan ve arkadaşları otobüsün camlarını kırıp, ardından şoförü ile oğlunu darp etti. Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şoförün saldırganlar hakkında emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|2
|4
|45
|22
|+23
|41
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|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|+16
|39
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|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|+23
|36
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|Gaziantep
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|9
|7
|3
|33
|23
|+10
|34
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|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|+13
|31
|6
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|+4
|31
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|+1
|30
|8
|Fatih Karagümrük
|19
|7
|6
|6
|31
|28
|+3
|27
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|+2
|27
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|+6
|25
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|-6
|25
|12
|Sivasspor
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|-2
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|-8
|24
|14
|Başakşehir
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|-6
|23
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|0
|22
|16
|Kasımpaşa
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|-9
|22
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|-9
|19
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|-19
|19
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|-8
|18
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|-18
|14
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