MÜSADENİZLE…

Aylar süren çalışmalar, en zayıf öğrencileri en zirveye taşımak için büyük mücadeleler, sistemden öğretmenden ailelerden dolayı inanılmaz yükler, vs. üstüne birde şeker tansiyon derken pandemiyi de atlattık Elhamdülillah.
Eh yorulduk biraz. Bana müsaade 15 Şubatta görüşmek dileğiyle…
Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı
Ömer KARAMAN
İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com
Eğitime dair çok sayıda pratik çözüm için Ömer Karaman Youtube kanalımızı takip ediniz.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|2
|4
|45
|22
|+23
|41
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|+16
|39
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|+23
|36
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|+10
|34
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|+13
|31
|6
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|+4
|31
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|+1
|30
|8
|Fatih Karagümrük
|19
|7
|6
|6
|31
|28
|+3
|27
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|+2
|27
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|+6
|25
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|-6
|25
|12
|Sivasspor
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|-2
|24
|13
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|-8
|24
|14
|Başakşehir
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|-6
|23
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|0
|22
|16
|Kasımpaşa
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|-9
|22
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|-9
|19
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|-19
|19
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|-8
|18
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|-18
|14
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