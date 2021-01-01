Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Fenerbahçe’nin Valencia ile sol köşenden kullandığı korner atışında Samatta’nın ön direkte yaptığı kafa vurşunu çizgi üzerinden Ankaragücü’nde Atila çıkardı.

24. dakikada Endri’nin ortasında Paintsil’in kafa vuruşunda top Tisserand’a çarptı ve direğin dibinden kornere çıktı.

25. dakikada Atila’nın kullandığı korner atışında direkt kaleye yönelen topu Altay güçlükle dokundu. Ardından direğe çarpan ve çizgi üzerine düşen topu Ozan Tufan uzaklaştırdı.

28. dakikada Valencia’nın yerden ortasına penaltı noktasında Thiam vurdu. Kalecinin elinden sektirdiği topla tekrar buluşan Thiam ikinci dokunuşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

35. dakikada Ozan’ın uzun pasını alan Thiam, topu Samatta’ya indirdi. Ceza sahasında iki rakibinden sıyrılan Samatta, düzgün vuruşla topu köşeden filelere bıraktı. 2-0

38. dakikada serbest vuruş kazanan Ankaragücü’nde Endri’nin direkt kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta çıktı.

40. dakikada Valencia’nın ceza alanı içinde yaşadığı karambolde topu önünde bulan Pelkas’ın bekletmeden çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

45+4. dakikada Nazım’ın pasını alan Pelkas’ın ceza sahası içinden çektiği şut, savunmaya çarparak son anda kornere çıktı.

53. dakikada MKE Ankaragücü’nün kazandığı frikikte topu başına gelen Lukasik’in sert şutu az farkla auta çıktı.

54. dakikada Valencia, Samatta ile paslaşarak ceza alanına girdi. Valencia’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruş yanan auta gitti.

55. dakikada Ozan’ı uzun pasını alan Nazım, son çizgiye inerek topu ceza alanına kesti. Valencia’nın şutunu kaleci Friedrich, gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Nazım’ın sağ kanattan ortasında Pelkas şık bir vuruş yaptı. Ancak top az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada Emre Güral’ın pas hatasında araya giren ve topun sahibi olan Valencia’nın, kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

90+4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre Güral, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Önel, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz (Lemos dk. 59), Novak, Gustavo, Ozan (İsmail Yüksek dk. 78), Valencia (Fatih Yiğit dk. 78), Thiam (Cisse dk. 73), Pelkas, Samatta

Yedekler: Harun, Sadık, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu

Teknik Direktör: Erol Bulut

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila Turan, Lukasik (Diousse dk. 74), Voca (Torgeir Borven dk. 58), Lobjanidze (Alper Potuk dk. 74), Paintsil, Endri (Şahverdi dk. 84 ?), Bolingi (Emre Güral dk. 58)

Yedekler: Korcan, Erdi Dikmen, Orkan Çınar, Berke Gürbüz, Yusuf Eren

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Thiam (dk. 28), Samatta (dk. 35), Valencia (dk. 67) (Fenerbahçe), Emre Güral (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)