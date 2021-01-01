BERNA OLGAÇ’IN ÇOCUK KİTABI “SEVGİLİ DODO” RAFLARDA

İstabullu, şiir ve çocuk edebiyatı yazarı Berna Olgaç’ın yeni kitabı ‘Sevgili Dodo’, okurlarıyla buluşuyor. Çocuklar için eğlenceli ve öğretici olan kitap, gizemli bir dünyanın kapısını aralıyor. Olgaç, “’Sevgili Dodo’, edebiyatla kendi dilini geliştirme yolculuğuna çıkmak isteyenleri selamlayan bir kitap. Dodo ile maceraya hazırlanın” dedi.

Mühür Kitaplığı Yayınları’nın basıma hazırladığı ‘Sevgili Dodo’nun arka kapak yazısı şöyle:

Beyza, kitap okumayı, doğayı ve hayvanları çok seven, derslerinde başarılı bir kız. Dodo ise, Beyza’nın biricik dostu. Beyza’nın hayatı, bir gün beklenmedik bir şekilde değişir. Berna Olgaç bu kitapta, sahip olduğumuz güzellik ve değerleri, Beyza’nın penceresinden görmeye davet ediyor.

Okurlar, ‘Sevgili Dodo’ kitabının siparişini www.muhurkitapligi.com üzerinden verebilecek.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

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