MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Çocuk, Eğitim, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » BERNA OLGAÇ’IN ÇOCUK KİTABI “SEVGİLİ DODO” RAFLARDA
BERNA OLGAÇ’IN ÇOCUK KİTABI “SEVGİLİ DODO” RAFLARDA


İstabullu, şiir ve çocuk edebiyatı yazarı Berna Olgaç’ın yeni kitabı ‘Sevgili Dodo’, okurlarıyla buluşuyor. Çocuklar için eğlenceli ve öğretici olan kitap, gizemli bir dünyanın kapısını aralıyor. Olgaç, “’Sevgili Dodo’, edebiyatla kendi dilini geliştirme yolculuğuna çıkmak isteyenleri selamlayan bir kitap. Dodo ile maceraya hazırlanın” dedi.

Mühür Kitaplığı Yayınları’nın basıma hazırladığı ‘Sevgili Dodo’nun arka kapak yazısı şöyle:

Beyza, kitap okumayı, doğayı ve hayvanları çok seven, derslerinde başarılı bir kız. Dodo ise, Beyza’nın biricik dostu. Beyza’nın hayatı, bir gün beklenmedik bir şekilde değişir. Berna Olgaç bu kitapta, sahip olduğumuz güzellik ve değerleri, Beyza’nın penceresinden görmeye davet ediyor. 

Okurlar, ‘Sevgili Dodo’ kitabının siparişini www.muhurkitapligi.com üzerinden verebilecek.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

Galeri
📆 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 +20 38 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Gaziantep 18 9 7 2 33 20 +13 34 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 18 10 3 5 34 16 +18 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 18 9 4 5 27 22 +5 31
6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 +6 27
8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 -1 27
9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 -6 25
10 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 25 24 +1 24
11 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 -2 23
12 Başakşehir 18 6 5 7 25 29 -4 23
13 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 +2 22
14 Göztepe 18 5 7 6 24 22 +2 22
15 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
16 Çaykur Rizespor 18 5 6 7 23 34 -11 21
17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 -15 19
18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 -11 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 18 3 5 10 17 30 -13 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

BAĞLANTILAR