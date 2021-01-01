ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ HAKKINDA

Konuya nereden ve nasıl başlayacağım bilemiyorum. Özgüveni olmayan öğrencilerim ve onların yaşadıkları aklıma geldikçe gözlerim doluyor. Kalemi kaldırıp yazmak bana çok zor geliyor. Kendine güvenmeyen bireyler, hayatın her alanında her yaşta çile çekiyorlar. Eğitim yaşantıları, iş yaşantıları, sosyal hayatı, başarısızlıklar ve bocalamalarla geçiyor.

Sevgili anneler babalar özgüveni düşük çocuklar sizin eseriniz. Öncelikle bunu iyi bilin. Yapılan araştırmalara göre özgüven eksikliğinin temel ve en büyük sebebi maalesef anne baba imiş. Çocuğunuza sinirle söylediğiniz bir kelime, bir cümle onun kendine olan güvenini sarsıyor. Sizin sinirinize hâkim olamayıp, sabredemeyip bir çırpıda cümlenizi düzeltmek için psikologlar belki yıllarca uğraşıyor ama tam düzelmiyor işte.

Özgüven ihtişamlı bir vazo gibidir. Kırıldığı zaman tekrar toparlamak çok zordur. Camları bir araya getirip yapıştırsanız bile eski ihtişamı kalmayabilir. Camları eritip yeniden imal etmelidir. Yani çocuğunuzun özgüveni kırıldı ise en baştan tekrar şekillendirmelidir. Bu da çok zor bir süreçtir. Çoğu anne baba bu sürece ne vakit ayırabilirler ne de sabır gösterebilirler.

Peki, bu vazoyu kırmamak için ne yapmalıyız? Çocuklarımızın özgüvenini nasıl koruyalım ve yükseltelim? Her daim çocuklarımıza gerçekten güvenmeli ve bunu hissettirmeliyiz. Çocuk anne babasının gerçekten mi yapmacıktan mı davrandığını bilir. Rol yaparak bunu gizleyemezsiniz.

Düşününki anneniz ya da babanız çok sıkıntıda ve size keyifli gözüküp bunu gizlemeye çalışıyorlar. Bu durumu anlamaz mısınız? Her ne kadar yüzleri gülse de içlerindeki sıkıntıyı hissetmez misiniz? Çocuklarımızda aynıdır. Bizim gerçek duygu ve düşüncelerimizi hemen anlarlar. Bu yüzden kendisine gerçekte güvenmediğiniz çocuğunuza boşuna yapmacıktan sana güveniyorum falan diye cümle kurmayın. Lafa gerek yok o bilir siz ona ne kadar güveniyorsunuz ve sizin ona güvendiğiniz kadar da onun kendine güveni gelir.

Bu yüzden çocuklarımızın iyi okulları kazanabilmeleri için, ileriki yıllarda başarıları ve mutluluğu için, kendilerine, vatana, millete faydalı olmaları için onlara güvenin ve bunu gerçekten inanarak yapın. Ona güvendiğinizi de tam ve net olarak hissettirin. Gerçekten de üşengeç, hiçbir şeyi düzgün yapamayan, kendisine zor güvenebileceğiniz bir çocuğunuz da olabilir. Ama sizin çocuğunuz olması sizin kanınızdan, canınızdan olması ona güvenmeniz için yeterli bir sebep değil mi? Çocuğunuza çok samimi bir şekilde sarılıp sana güveniyorum demeye ne dersiniz? Belki de bu ufak hareketinizle onun hayatında bambaşka sayfalar açmış olursunuz.

Bir sonraki özgüven yazımızda size özgüven eksikliğini giderici antrenmanlar vereceğim. Özgüveni yüksek bireyler yetiştirip ya da olup hayatta başarılı olmanız dileklerimle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.

Eğitimle ilgili soru veya sorunlarınız için lütfen mail atınız…

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

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