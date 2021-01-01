Mesut Özil: Sadece Fenerbahçe değil, benim de rüyam gerçekleşiyor’

Mesut Özil: Sadece Fenerbahçe değil, benim de rüyam gerçekleşiyor’

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelen yıldız futbolcu Mesut Özil, “Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor” dedi.

Mesut Özil: ‘Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor’ – Tıkla İzle

Fenerbahçe’nin prensipte anlaştığı Mesut Özil, İstanbul’a geldi. Beş günlük izolasyon sürecinin ardından düzenlenecek törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak olan Türk asıllı Alman futbolcu, kulüp televizyonuna konuştu.

Mesut Özil: “Ben her zaman Fenerbahçeliydim”

Heyecanını dile getirerek sözlerine başlayan Mesut, “Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor. Çok heyecanlıyım formayı giymeye. Heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah, Fenerbahçe taraftarından razı olsun. Her zaman beni destekliyorlar. İnşallah teşekkürlerimi sahada onlara sunabilirim” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: “Mesut Özil, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan birisi”

32 yaşındaki futbolcuyu karşılamak için havaalanına gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise, “Allah izin verirse hep beraber nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız. Mesut Özil, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan birisi. İyi ve güçlü bir takımımız var. Mesut ile büyük kupalar kazanacağız inşallah” diye konuştu.