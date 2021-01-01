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Mesut Özil: Sadece Fenerbahçe değil, benim de rüyam gerçekleşiyor’


Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelen yıldız futbolcu Mesut Özil, “Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor” dedi.

Mesut Özil: ‘Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor’ – Tıkla İzle

Fenerbahçe’nin prensipte anlaştığı Mesut Özil, İstanbul’a geldi. Beş günlük izolasyon sürecinin ardından düzenlenecek törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak olan Türk asıllı Alman futbolcu, kulüp televizyonuna konuştu.

Mesut Özil: “Ben her zaman Fenerbahçeliydim”

Heyecanını dile getirerek sözlerine başlayan Mesut, “Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor. Çok heyecanlıyım formayı giymeye. Heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah, Fenerbahçe taraftarından razı olsun. Her zaman beni destekliyorlar. İnşallah teşekkürlerimi sahada onlara sunabilirim” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: “Mesut Özil, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan birisi”

32 yaşındaki futbolcuyu karşılamak için havaalanına gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise, “Allah izin verirse hep beraber nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız. Mesut Özil, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan birisi. İyi ve güçlü bir takımımız var. Mesut ile büyük kupalar kazanacağız inşallah” diye konuştu.

📆 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 +20 38 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Gaziantep 18 9 7 2 33 20 +13 34 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 18 10 3 5 34 16 +18 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 18 9 4 5 27 22 +5 31
6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 +6 27
8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 -1 27
9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 -6 25
10 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 25 24 +1 24
11 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 -2 23
12 Başakşehir 18 6 5 7 25 29 -4 23
13 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 +2 22
14 Göztepe 18 5 7 6 24 22 +2 22
15 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
16 Çaykur Rizespor 18 5 6 7 23 34 -11 21
17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 -15 19
18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 -11 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 18 3 5 10 17 30 -13 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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