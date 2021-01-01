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Arsena’li Yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe’ye İmza Atmak için İstanbul’a geliyor


Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı İngiltere’nin Arsenal takımında top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil’in uçağı saat 00.15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapacak.

Yapılan uzun görüşmelerin ardından çok istediği İstanbul’a gelerek vatanında futbol hayatında devam etmek isteyen Özil, hafta başı Fenerbahçe Kulübüyle yapılacak anlaşma neticesinde resmen sarı lacivert formayı giyecek.

Sarı lacivertli taraftarda büyük heyecan oluşturan yılın transferinin Süper Lig’de de olumlu etkisi oldu.  

📆 17 Ocak 2021 Pazar 18:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Gaziantep 18 9 7 2 33 20 +13 34 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 18 10 3 5 34 16 +18 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 18 9 4 5 27 22 +5 31
6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 +6 27
8 Trabzonspor 18 7 6 5 20 21 -1 27
9 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 -6 25
10 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 25 24 +1 24
11 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 -2 23
12 Başakşehir 18 6 5 7 25 29 -4 23
13 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 +2 22
14 Göztepe 18 5 7 6 24 22 +2 22
15 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
16 Çaykur Rizespor 18 5 6 7 23 34 -11 21
17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 -15 19
18 Kayserispor 18 4 4 10 12 23 -11 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 18 3 5 10 17 30 -13 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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