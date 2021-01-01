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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Aydos Kalesi’nin karla eşsiz uyumu havadan görüntülendi
Aydos Kalesi’nin karla eşsiz uyumu havadan görüntülendi


İstanbul’da meydana gelen kar yağışı sonrası Anadolu Yakası’nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Tarihi Aydos Kalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu. Aydos Kalesi’nin karla eşsiz uyumu ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları sonrasında İstanbul’da gectigimiz Cuma gününden itibaren kar yağışı gerçekleşirken soğuk havalarda kendini hissettirmeye başladı. İstanbul’da meydana gelen kar yağışı sonrası ise İstanbul Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerini beyaza bürünürken adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı sonrası Kartal Aydos Kalesi’nin o eşsiz görüntüsü ise havadan görüntülendi.

📆 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 +6 27
8 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
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11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
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13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
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15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 -15 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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