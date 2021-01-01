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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İstanbul’da, bölücü terör örgütüne operasyon düzenlendi
İstanbul’da, bölücü terör örgütüne operasyon düzenlendi


İstanbul’da, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, kırsaldan yurda yasadışı yollarla sızan örgütün Suriye uzantısı PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet gösterip, dağ kadrosuyla irtibatı bulunan örgüt üyelerinin de aralarında olduğu 9 şüphelinin, yasadışı yollarla yurda gelip İstanbul’da saklandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında özel harekat timleri eşliğinde il genelinde 5 farklı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, aranan örgüt üyesi 9 şüpheliden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 8 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemine ilerleyen saatlerde başlanacağı kaydedilirken, firari örgüt üyesi 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

📆 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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