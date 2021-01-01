MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İki katlı binanın alt katında yangın çıktı
İki katlı binanın alt katında yangın çıktı


İki katlı binanın alt katında 8 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Eyüpsultan Aliybeyköy’de, iki katlı binanın alt katında 8 kişilik ailenin kaldığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından kurtarılan 8 kişilik aileden 1’i 4 aylık, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Merkez Mahallesi Teksen Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın alt katında çıktı. Yangının, elektrik sobasından çıktığı iddia edildi. 8 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı ev kısa süre içinde dumanlar içinde kaldı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bina da mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 1’i 4 aylık bebek ve 50 yaşındaki adam dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansta ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Olay yerine destek amaçlı Kağıthane, Eyüpsultan ve Şişli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, evin arka bölümünde mahsur kalan ev sahibinin kedi ve köpeğini kurtardı. Hayvanlarının bir süre göremeyen sahibi gözyaşları içinde beklerken, kadını komşuları sakinleştirdi.

Köpek ve kedileri yangında mahsur kalan kadın, “Köpeğim ve kedilerim var hangisi çıktı bilmiyorum” dedi.

Dumandan etkilenen iki kişinin hayati tehlikesinin olmadığı, hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

📆 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 +6 27
8 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 -15 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

BAĞLANTILAR