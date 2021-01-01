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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Pendik’te silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Pendik’te silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı


Pendik’te yaşanan silahlı kavgada iddiaya göre bir kızı tehdit eden ve sarkıntılık yapan kişi dehşet saçtı. Yaşanan silahlı kavgada sarkıntılık yapan kişinin silahından çıkan kurşunla kızın dayısı ölürken kavgayı ayırmak isteyen bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle Kavuniçi sokakta meydana geldi. İddiaya göre daha önceden tanıştığı kıza sarkıntılık ve tehditte bulunan isminin Necati olduğu öğrenilen kişi kızın evininin önüne geldi. Bir kişi tarafından dayısına rahatsız edildiğini söyleyen kız dayısı ve mahalledeki vatandaşlarla kendisini rahatsız eden Necati adlı kişiyle kavgaya tutuştu. Çıkan kavga sonucu sarkıntılık yapan Necati adlı kişi silahını çıkararak peş peşe ateş etti. Daha sonrasında olay yerinden koşarak hızla kayıplara karıştı. Kurşunların isabet ettiği kızın dayısı Hasan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken mahalleden bir kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemenin yapmış olduğu çalışmalar sonucu hayatını kaybeden Hasan Yılmaz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olay yerinde kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan mahalle sakini ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Necati adındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

📆 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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