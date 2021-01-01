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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kısıtlamanın yedinci haftasında denetimler sürüyor
Kısıtlamanın yedinci haftasında denetimler sürüyor


Kısıtlamanın yedinci haftasında emniyet güçleri kentteki denetimlerini sürdürüyor.

Yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların yedinci haftasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor. Şehrin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri, otomobilleri ve motosikletleri tek tek durdurarak kontrol ediyor. Ekipler, durdurdukları kişilerin kimlik ve çalışma izinlerini sorgulayarak kısıtlamaya uyulup uyumadığını denetlemeye devam ediyor.

Şehrin farklı yerlerinde kurulan uygulama noktalarındaki denetimlerin kısıtlama boyunca süreceği öğrenildi.

📆 16 Ocak 2021 Cumartesi 14:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 +6 27
8 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 -15 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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