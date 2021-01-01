Kadıköy’de iki katlı binada yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe’de iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Yandaki evde yaşayan engelli bir kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkartıldı.

Olay, İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi Erenler Sokakta saat 10.00 sıralarında iki katlı bir evin üst dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle dairede çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan evde o esnada kimse bulunmazken, evin yan tarafında ikamet eden engelli vatandaş Oktay Kaya ise çevredeki vatandaşların yardımıyla evinden çıkartıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların yardımıyla evinden çıkartılan engelli vatandaş Oktay Kaya, “Şu an kendimde değilim. Vatandaşlar beni evimden alıp dışarı çıkardılar. İtfaiye erleri evi kontrol etti. Evde kimsenin olmadığını söylediler” diye konuştu.