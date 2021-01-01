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Kadıköy’de sokakta yaşayan yaşlı adam ölü bulundu


Kadıköy’de sokakta yaşayan yaşlı adam ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Bağı Sokak’ta saat 17.15 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, sokaklarda yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Salim Babacan, yaşadığı sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişiyi fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Babacan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşadığı sokakta hayatını kaybeden Salim Babacan’ı tanıdığını ifade eden Mehmet Mustafa Çeçen, “Hep sokakta kalıyor. Yeri yok. Elimizden gelen yardımı yapıyorduk. İki oğlu varmış yıllardır onu görememiş. Sokakta görsem tanımam diyordu. Pırlanta gibi insandı” dedi.

📆 15 Ocak 2021 Cuma 21:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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