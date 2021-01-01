KATARAKT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Katarakt, gözünüzdeki görme kalitesinin bozulmasıdır. Göz bebeğinin arkasında bulunan ve görme işlevini yerine getiren göz merceğinin matlaşarak, görme işlevini tamamen yerine getirememe durumunda ortaya çıkar. Genellikle orta yaşlarda görülen bu hastalık, yüzdesi düşük olsa da gençlerde de meydana gelmektedir. Kataraktı olan insanlar için görmek, buzlu bir pencereden bakmak gibidir. Kataraktın neden olduğu bulanık görme şikayeti, araba kullanmayı, kitap okumayı hatta bazen yazı yazmanızı bile engelleyebilir. Katarakt yavaş ilerleyen bir hastalıktır; ancak zamanla görme kalitenize müdahale etmeye başlar. İlk zamanlar gözlük kullanarak katarakt ile başa çıkabilmek mümkün olabilir; fakat görme işlevinin azalması, yaşam koşullarınızı etkileme başladığında katarakt ameliyatı olmanız gerekebilir.

KATARAKT AMELİYATI

Katarakt ameliyatı ilk duyduğunuz zaman kulağa ürkütücü gelebilir; ancak çoğu ameliyata göre oldukça kolay bir süreçtir ve kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyattır. Son zamanlarda oldukça yaygın olarak yapılan katarakt ameliyatı, ayakta tedavi edilebilir. Ameliyat sürecinde hijyen en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Göz, en hassas olan organlarımızdan biri olduğu için tek kullanımlık malzemeler tercih edilmelidir. Ameliyat sırasında matlaşan göz lensi çıkarılır, yerine yapay lens ile değişim sağlanır. Ameliyat kelimesi her ne kadar kulağa hoş gelmese de katarakt ameliyatı, zorlu bir süreç değildir. Bunun yanında hijyen açısından güvenebileceğiniz, işinde profesyonel doktorlara ihtiyacınız olacaktır. Bütçenizin uygunluk durumunu düşünmeden tedaviye başlayabilmeniz için sigorta oldukça önemlidir . Bunun için de tamamlayıcı sağlık sigortası işinizi kolaylaştırır.

KATARAKT NEDEN OLUR

Kataraktın en büyük sebebi yaşlılıktır. Bunun dışındaki sebeplerden biri de C vitamini eksikliğidir. Bu nedenle içerisinde C vitamini bulunan yiyecekler tercih etmeliyiz. Sigara, alkol ve fazla güneşte kalmak da katarakta neden olan diğer faktörlerdendir. Bunlara dikkat ederek katarakt oluşumunu yavaşlatabiliriz.

KATARAKT BELİRTİLERİ

Bulanık ya da soluk görme

Geceleri görmede zorluk (özellikle araba kullanırken)

Işığa karşı hassasiyet

Uzak ve yakını görememe

Renklerin solması

Okuma zorluğu

Bu belirtiler başka göz hastalıkların da işaretçisi olabilir. Bu yüzden bu sorunlardan herhangi biri ile karşılaşınca göz doktorunuza görünmeniz daha sağlıklı olacaktır.

KATARAKT RİSKİ ALTINDA MISINIZ?

Diyabet gibi sağlık sorununuz varsa, sigara ya da alkol kullanıyorsanız, sürekli güneş ışığı altında kalmak zorunda olduğunuz bir işte çalışıyorsanız, katarakt olma olasılığı olan risk grubundasınız demektir. Katarakt tedavisinde göz sağlığını kapsayan sigortalar için https://www.tamamlayicisaglik.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.