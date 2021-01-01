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“TRT 12 Punto Senaryo Günleri” Başvuruları Bugün Başladı


TRT tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek “12 Punto TRT Senaryo Günleri” başvuruları bugün itibarıyla başladı.  Sinema ile ilgilenen herkesin merakla beklediği, Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan etkinliğe başvurular www.trt12punto.com adresinden 12 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan “12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021” için başvurular başladı. TRT’nin 3’üncüsünü gerçekleştireceği etkinlik bu yıl da Türk ve dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Uzun ve kısa metrajlı film projeleri kabul edilecek

“12 Punto TRT Senaryo Günleri”ne uzun ve kısa metrajlı film proje başvuruları 12 Ocak – 12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular sadece www.trt12punto.com adresi üzerinde yer alan başvuru formu üzerinden gerçekleştirilecek.

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projeye ise TRT Ön Alım Ödülü verilecek.

Kısa metrajlı film proje başvuruları arasından 12 projeye ise TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü verilecek. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte filmler TRT 2’de yayımlanacak.  Ön jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda seçilen 12 uzun metrajlı ve 12 kısa metrajlı film projeleri 12 Nisan’da açıklanacak.

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası ortak yapımlar da 12 Şubat 2021 tarihine kadar etkinliğe başvurabilecek. Geçen yıl ilk kez verilen “TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü” ile birlikte Türk sinemasının uluslararası alanda bilinirliğinin artmasına da katkı sağlanacak.

Bu yılki “Ustaya Saygı” ödülü yönetmen Semih Kaplanoğlu’na verildi

Etkinlik kapsamında her yıl Türk sinemasının bir usta ismine verilen “Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü”nün bu seneki sahibi, Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Fikret” isimli yeni film projesinin oldu. “Bağlılık Fikret” Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanını sinemaya aktarmak isteyen 40 yaşlarında bir yönetmenin hikayesini 1930’ların Türkiye’si ve günümüz arasında seyahat ederek anlatıyor.

İlk kez geçtiğimiz sene verilen “Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü”nü “Kuru Otlar Üstüne” isimli son projesi ile Nuri Bilge Ceylan kazanmıştı.

Geçen yıl 600’e yakın uzun ve kısa metrajlı proje başvurusu yapıldı

2020 yılında gerçekleştirilen etkinlikteki uluslararası jüri üyeleri arasında Avrupa Film Akademisi Başkanı, Cannes Cinefondation Genel Müdürü, Doha Film Enstitüsü CEO’su, Films Boutique Direktörü ve Saraybosna Film Festivali Endüstri Başkanı yer almıştı. 2019’da ilki gerçekleştirilen 12 Punto’nun uluslararası jüri başkanı Oscar Başkanı John Bailey’di. Pandemi koşullarına rağmen, yine uluslararası marka isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen 2020 yılındaki etkinliğe, 600’e yakın uzun ve kısa metrajlı film proje başvuruları yapıldı.

📆 12 Ocak 2021 Salı 12:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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