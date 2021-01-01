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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı yapıldı
AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı yapıldı


İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerine yağış bırakan alçak basınç hava sisteminin yarın etkisini artırması beklenirken, çarşambadan itibaren mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ve AKOM’un verilerine göre, Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul’a yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65 kilogram/metrekare) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

📆 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
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9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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