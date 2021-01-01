Fenerbahçe Erzurum deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk oldu. Karşılaşma konuk ekip Fenerbahçe’nin 3-0 galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar

5. dakikada Obertan’ın pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Altay yatarak topa sahip oldu.

8. dakikada Pelkas’a hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşu Caner kullandı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada kaleci Fanolle çıkarak iki hamlede topa sahip oldu.

11. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet’in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Novikovas dar açıdan sert vurdu, top kaleci Altay’da kaldı.

27. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet’in ceza alanına gönderdiği topu Sadık son anda kornere atarak tehlikeyi savuşturdu.

32. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gomes sert vurdu ancak Sadık’a çarpan top kornere gitti.

34. dakikada Emrah’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada meşin yuvarlak Gomes’in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruş ağlara giderken, hakem Mete Kalkavan, Gomes’in elle oynadığına hükmetti.

37. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet’in ortasında topa iyi yükselen Gomes kafayı vurdu ancak top az farkla üsten auta çıktı.

45+3. dakikada Caner’in uzun pasında defanstan seken topu önünde bulan Thiam yerden bir vuruş çıkardı, kaleci Fanolle’ün ayağıyla müdahale yaptığı top az farkla kornere çıktı.

45+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ceza sahası içerisinde Pelkas’ı gördü. Pelkas uygun durumdaki Mert Hakan’a pasını çıkardı. Bu futbolcu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

48. dakikada Luiz Gustavo ile hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan Sinan uygun durumdaki Pelkas’ı gördü. Palkas’ın ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

51. dakikada Caner’in sol taraftan ortasında kale önünde yükselerek kafayı vuran Sinan topu filelere gönderdi. 0-3

54. dakikada Darri’nin düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah’ın sert şutu farklı şekilde auta çıktı.

58. dakikada Novikovas’ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Emrah’ın röveşata vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.

59. dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanı önünde topla buluşan Pelkas’ın sert şutunda kaleci Kayacan iki hamlede topa hakim oldu.

73. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet’in ortasında ceza alanında iyi yükselen Teikeu’nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada Pelkas’ın pasıyla buluşan Valencia’nın sert şutunda kaleci Kayacan topu kornere tokatladı.

78. dakikada Pelkas’ın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Caner dokundu kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi.

90+3. dakikada Emrah’ın sağ kanattan kullandığı kornerde Gomes gelişine sert vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel

BB Erzurumspor: Farnolle (Kayacan dk. 46), Cenk Ahmet (Murat dk. 87 ?), Teikeu, Hasan (Mücahit dk. 46), Leo Schwechlen, Osman, Boumal (Donald dk. 29), Obertan (Darri dk. 45), Emrah, Novikovas, Gomes

Yedekler: Batuhan, Gökhan, Sadiku, Özgür, Oltan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık, Caner, Ozan Tufan (Ferdi dk. 75), Luiz Gustavo, Mert Hakan (Fatih Yiğit dk. 86 ?), Pelkas (Cisse dk. 86 ?), Sinan Gümüş (Valencia dk. 63), Thiam (Samatta dk. 75)

Yedekler: Harun, Lemos, Serdar, Uğur, Serhat

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mert Hakan (dk. 45+6), Pelkas (dk. 48), Sinan (dk. 51) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), Caner (Fenerbahçe)