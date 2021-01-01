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Evde Kalan çocuklara, Çevrimiçi Spor Eğitimi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde kalan çocuklara çevrim içi spor eğitimi vermeyi sürdürüyor.  Uzman eğitmenlerin yönetiminde çocuklara özel hazırlanan ve ‘eğlenceli, aktif ve koordineli’ sloganıyla gerçekleştirilen programların uygulanacağı çevrim içi dersler başladı.

Spor İstanbul, pandemi tedbirleri nedeniyle zamanını evde geçiren çocukların ve ebeveynlerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük online gençlik festivali ve çevrim içi eğitimlerle çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin evde kaliteli vakit geçirmesine olanak sağlayan Spor İstanbul, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini destekleyecek projeler üretmeyi sürdürüyor.

Spor İstanbul’un çocuklara yönelik sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği evde egzersiz eğitimleri başladı. Çocukların motivasyonlarını artırmak, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, eğlenceli ve koordineli çalışmalarını amaçlayan proje doğrultusunda belirlenen yaş grubundaki çocuklara temel hareket ve fit beyin eğitimleri verilecek.

AKTİF VE MUTLU ÇOCUKLAR
Uzmanlar tarafından hazırlanan özel programlar çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor becerilerini geliştirirken aynı zamanda aktif, mutlu ve sağlıklı olmalarını sağlayacak. Profesyonel eğitmenlerin yönetiminde 12 Aralık’ta başlayan çevrim içi dersler,cumartesi ve pazar günleri 11:00 ile 11:35 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.


ON BİNLERCE ÇOCUK EVDE EGZERSİZ YAPTI
Spor İstanbul’un geçtiğimiz dört hafta boyunca gerçekleştirdiği çevrim içi eğitimler sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de büyük ilgi gördü. 86 bin 770 farklı bireyin katıldığı dersler toplamda 235 bin 566 kez izlendi.  

İBB Spor İstanbul Youtube kanalı ve @ibbsporistanbul Instagram hesabından canlı yayınlanacak olan eğitimleri kaçıran çocuklar diledikleri zaman dersleri ve hafta için her gün sabah 10.00’da canlı  yayınlanan evde egzersiz videolarını tekrar izleyebilirler.

Çocuk egzersiz videoları için;

https://sendgb.com/iQFa05uXvnj (9 Ocak 2021)

https://youtu.be/g02DrrCO6iM​ (2 Ocak 2021)

Galeri
📆 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 +11 32 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 +14 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 +4 24
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
14 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
15 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 -14 13

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