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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » YAKARAK ÖLDÜRMEK
Yıldırım Gündoğdu
YAKARAK ÖLDÜRMEK


Ülkede bir kadın öldürülüp yakıldı…

Kadın cinayetlerinde gelinen son noktadır.

Bundan ötesi var mıdır, bilmiyorum.

Bundan daha kötüsü olamaz…

Son yıllarda kadın cinayetlerinde ciddi bir artışın olduğu kesin. Rakamlar bunu gösteriyor. Verilere göre günde beş kadın erkekler tarafından öldürülüyor.  

Kadın cinayetleri ile ilgili ciddi bir hukuksal düzenleme meclis gündemine gelmedi.

Toplumda ciddi bir tepki yok.

Kim daha neyi bekliyor…

Anlamak mümkün değil.

         Kadın cinayetleri üzerine konuşmak, yazmak…

          Kelimeler kifayetsiz kalıyor.     

Ne yazılabilir ki? Ne konuşulabilir ki?

 Bir cana kıymak, onu yok etmek…

Akıl alır gibi değil…

Neden?

Erkek egemen toplumda birçok neden sıralanabilir.

Hiç birisi de kadın cinayetlerinin gerekçesi olamaz, olmamalıdır.

Çünkü kadın da erkek de eşittir. Aynı haklara sahiptir.

Yoktur ötesi. Erkek ne ise kadın da odur.

Kadın ne size ait bir mal, ne de bir eşyadır.

Kadını sahiplenmek, namussuz olarak görmek ilkel bir yaklaşımdır. Değişen gelişen dünyada insanlar eşitlenmiştir. Bu gerçeği görün ve bu gerçeği kabul edin artık.

Erkeklere sesleniyorum:

Artık yeter! Kendinize gelin! Bırakın kadına şiddeti!

Anneler sözüm sizedir:

Özel ilgi göstermeyin erkek çocuklarınıza.

Erkek çocuklarınızı üstün görmeyin kız çocuklarınızdan.

“Sen erkek çocuğusun!”, “Evin reisi olacak oğlum!” “Oğlansız ev olmaz!”, “Oğlan evin direğidir!” gibi sözler söylemeyin.

Kendi ellerinizle kendi cellatlarınızı yaratıyorsunuz.

Bunu böyle bilin… 

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📆 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 +11 32 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 +14 30
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8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 +4 24
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
14 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
15 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 -14 13

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