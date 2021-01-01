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Kadıköy Gazetesi » Sağlık, Toplum » COVID-19 KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ NASIL ETKİLER?
COVID-19 KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ NASIL ETKİLER?


Covid-19 konusunda güncel bilimsel verileri Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk ile değerlendirdik.

Şu ana kadar yapılan araştırmalara dayanarak COVID-19’un kalbe iki şekilde zarar verdiğini düşünüyoruz

-İlk olarak, enfeksiyon vücutta yaygın inflamasyona yol açabilir,  kalbin işleyişine  zarar verebilir.

(COVID-19 enfeksiyonu kalp kası zayıflamasına yol açabilir vücutta iltihabı tetikler, kalp ritmi anormallikleri, ve hatta kan damarlarında pıhtı oluşumuna neden olabilir.) 

-İkincisi, virüs doğrudan reseptör hücrelerini istila edebilir, ACE2 reseptörleri olarak bilinen, miyokardiyal doku içinde ve doğrudan viral zarara neden olabilir. Aynı zamanda iltihap, kalp kası hücrelerini doğrudan  etkileyebilir ve bu kalp yetmezliğine yol açabilir 

Önceden  kalp sorunları olanlar daha büyük  risk altında


Başlıca risk faktörleri hipertansiyon (yüksek kan basıncı), disglisemi (yüksek kan şekeri düzeyleri), dislipidemi (yüksek kolesterol) ve anormal adiposity (obezite) dir.

Iltihaplı’ endotel, covid-19’da sadece kötüleşen sonuca katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda kalp krizi ve felç riskini arttırıyor 

COVID-19 İYİLEŞTİKTEN SONRA BILE…


Hastalıktan kurtarılan hastaların yüzde 78’inde kalpte anormallikler, yüzde 60’ında devam eden miyokardiyal inflamasyon saptandı.

Diğer birçok hastalık ( SARS ya da grip gibi )kardiyak disfonksiyona neden olabilir ancak COVID-19 endotel veya vasküler yaralanma  riski yüksek  gibi görünüyor Bu durum COVID-19’da diğer hastalıklara kıyasla uzun vadeli sekellerin kötüleşmesine yol açması mümkündür.

Hipertansiyon, diyabet, obezite veya yüksek kolesterol gibi önceden var olan rahatsızlıkları olanlar, COVID-19 konusunda yüksek riske sahipler.  

Maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak ayrıca sağlıklı  yaşam alışkanlıkları edinmek bu ve diğer pek çok hastalıkla kısa ve uzun vadede mücadele etmenin en önemli yolu. 

Dr Emre Ertürk

❤️Kardiyoloji Uzmanı

🌐www.emreerturk.com.tr

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📆 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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