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İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarete Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Süleyman Soylu ziyaretinde yürütülen hakkında bilgi aldı ve toplumsal etkinlikler ve olaylar ile doğal afetlerde görev yapan polislere başarılar diledi.

📆 10 Ocak 2021 Pazar 22:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 +11 32 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 +14 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 +4 24
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
14 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
15 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 -14 13

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