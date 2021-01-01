ÖĞRENME VE HAFIZAYA ALMA

Ders çalışma işi bilginin öğrenilip hafızaya alınması işlemidir aslında. Burada öğrenme konusu aslında çok karmaşık bir şeydir. Çoğu öğrenci öğrenip öğrenemediğini ölçemeyebilir. Konuyu ne kadar öğrendi? Hangi seviyede öğrendi? Yeterli mi? Çoğu soruya tatmin edici cevap vermek zordur.

Beynimizin mükemmel fakat mükemmel olduğu kadar da karmaşık bir yapısı vardır. Konuyu tam mı öğrendik? Yarım yamalak mı öğrendik? Diye düşünmek yerine en güzeli o konuyla ilgili testler çözüp doğru yanlış oranına bakılmalıdır.

Bana göre öğrencimizin ilerde gireceği sınavın zorluğuna göre ortalama zorlukta bir testten %85 ve üzerinde doğru soru çözebilen bir öğrenci konuyu ana hatlarıyla ve sınav için yeterli olacak şekilde öğrenmiştir. Kalan %15’lik kısmı test çözerek ve deneme sınavlarına girerek eksikliklerini tamamlamalıdır.

Öğrenme işi görsel olabileceği gibi işitsel ya da her ikisi şeklinde de olabilir. Ders konularının iyi öğrenilmesi için bazı kurallar vardır.

-İyi bir dinleyici olmalıdır.

-İyi bir izleyici olmalıdır

-Dinlerken ve izlerken aklını tamamen o konuya vermeli, çok iyi odaklanmalıdır.

-Göz ve kulak sağlığımız yerinde olmalıdır. Çok net olarak duymalı ve görmeliyiz.

-Öğretmenimiz konuyu anlatırken hayaller kurmamalıyız. Tüm dikkatimizle dinlemeli ve hocamızın anlattıklarını kafamızda canlandırmalı o konunun dünyasında gezinmeliyiz. (Zaten bir çalışma yaparken ya da bir kişiyi dinlerken kurulan hayaller genelde hiçbir şeye fayda sağlamaz. Örneğin size bu satırları yazarken tatil planı yapmam yada akşam yemeğini düşünmem gereksiz boş bir iştir. Bana hiçbir getirisi olmayacağı gibi kafamı dağıtıp verimimi de düşürür. Tatil zamanı tatil yemek zamanı yemek çalışma zamanı çalışılan konu düşünülmelidir.)

-Öğretmenimizi dinlerken dikkat kesilmeli az da olsa gergin şekilde oturmalıyız. Özellikle online dersleri çok rahat şekilde oturarak dinleyen öğrenciler verim alamamaktadırlar. Ders çalışma esnasında oturuşun bir kuralı vardır. Bu kural hem sağlık hem de verim açısından önemlidir. Şöyle ki, bacaklarla gövde arası 90 derece olacak şekilde gergin bir biçimde oturulmalıdır. Açı 90 dereden ne kadar azalırsa ya da ne kadar artarsa verimde o derece düşmektedir.

Bir konuyu detaylarıyla beraber öğrendikten sonra hafızamıza da almamız gerekir. Hatta şöyle diyelim hafıza otomatik çalışır hafızaya almak için ekstra çaba harcamamıza gerek yoktur. Fakat hafızamızın da kuvvetli olması gerekir. Hafızayı kuvvetlendirme ile ilgili videolarımıza Youtube da ‘hafıza kuvvetlendirme ömer karaman’ yazarak ulaşabilir yada aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

Tüm konuları detaylarıyla öğrenip güçlü bir hafızaya sahip olmanız dileklerimle,

Eğitimle ilgili soru veya sorunlarınız için lütfen mail atınız…

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

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