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Son 24 Saatte 1 Milyon Kullanıcı Yerli Uygulama BiP’i Tercih Etti


Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye’nin uygulaması BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı.

Tüm operatör kullanıcılarına açık iletişim ve yaşam platformu BiP’in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 192 ülkesinde tercih edilen BiP’teki tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunduğu bildirildi.

Birçok yenilik getirildi

Dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı uygulamada birçok yenilik devreye alındı. Uygulama, Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlarda sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor.

Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na ücretsiz ulaşabiliyor.

📆 10 Ocak 2021 Pazar 17:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 +11 32 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 +14 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 +4 24
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
14 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
15 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 -14 13

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