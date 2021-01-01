İstanbul Valiliğinden kuvvetli şiddetli yağış uyarısı

|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|+18
|34
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|+20
|33
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|+11
|32
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|+12
|31
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|+14
|30
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|+3
|27
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|-1
|26
|8
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|-6
|24
|9
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|+4
|22
|10
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|-2
|22
|11
|Fatih Karagümrük
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|+3
|21
|12
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|-2
|21
|13
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|-8
|20
|14
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|+1
|19
|15
|Başakşehir
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|-5
|19
|16
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|-8
|19
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|-13
|19
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|-10
|16
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|-6
|15
|20
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|-11
|13
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|-14
|13
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