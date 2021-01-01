Başarılara ve Kişiye Özel Plaket Hizmetleri

Bir alanda başarı gösteren ya da bir katılım göstermesiyle beraber başarısının ödüllendirilmesi anlamında takdim edilen manevi hediyelerden biri de plaketlerdir. Birçok çeşitlilikte günümüzde kutlamak ve takdim etmek adına sunulan hediyeler arasında yerini alan ürünlerden biri de elbette plaketler olmaktadır. Plaket çeşitleriyle beraber sizlerde birbirinden farklı hediyelerle beraber ödül vermek, etkinliklerinize katılım gösteren önemli isimlerin bu durumlarını manevi değerle kalıcı hale getirmek adına takdim edeceğiniz hediyeler konusunda plaketleri tercih edebilirsiniz.

Manevi değeri yüksek olan çeşitli ödüllerle etkinlikleri daha da çekici hale getirmek adına plaket yaptırmak istediğinizde faydalanabilirsiniz. Deri veya kadife malzemelerle beraber kutu tasarımı yaptırabilir, daha yetkin şekilde çeşitli plaketleri tercih edebilirsiniz. Plastik, pirinç ya da gümüş malzemelerle yapılan çeşitli plaketler, günümüzde birçok açıdan hem toplu olarak sipariş edilebilir hem de istediğiniz gibi kişiye özel olarak da sipariş verilebilir. Kullanım alanlarına göre hem niteliğini hem de şeklini değiştirebileceğiniz şekilde birçok plaket modelleri ve çeşitleri bulunur.

Hammaddesine göre çeşitleriyle birlikte bulunan plaket çeşitlerinde, birçok cam tabaklardan tutun da gümüş tabaklara kadar plaketler yaptırılmaktadır. Etkinlik veya başarı isminin geçtiği bu plaketler, İstanbul plaket ile birlikte yaptırılabilir. Bu markanın yıllara varan tecrübesinden faydalanarak istediğiniz gibi yaptırabilir; deri veya kadife malzemeleriyle beraber kutular tasarlanarak özel şekilde yaptırmış olabilirsiniz. Hem plaket siparişi vereceğiniz internet sayfasından yararlanabilir hem de istediğiniz her an plaket seçimi yaparak kurum imajına uygun şekilde tercihlerinizi yapabilirsiniz.

Etkinliğe Özel Plaket Çalışmalar

Etkinlik eğer bir spor müsabakası ile kupa niteliğinde özel plaketler yapılabilir ve kişiye özel şekilde de tasarlanabilir. Aynı şekilde eğer bir müsabaka bir basketbol ise basketbol topunun ifade edildiğinde şekilde özel olarak plaket çalışmaları da yapılmaktadır. Tamamen kurum imajı ve sektörü dışarıya vurgulayacağınız şekilde bir çalışma yapılırken, en uygun şartlarda da plaket yaptırmış olabilirsiniz.

Birçok kalitede ve nitelikte bulunan paket ürünler ister albüm isterseniz kadife kutulu yapılabilir. Aynı zamanda çeşitli VIP ahşaplardan deri kutulu veya cam tabak şekilde de plaketler yapılırken burada taleplerinize özel şekilde de çeşitlendirilmektedir. Kişiye özel olacağı için hem başarısı ya da katılımdan dolayı etkinlik isimleri hem de kişinin adı – soyadı yazılacak şekilde bu plaketler hazırlanır.

Harikulade tecrübeleriyle beraber uzun yıllardır sektörde bulunan ve her zaman yararlanacağınız marka olarak sizlerde Plaket İstanbul firmasının sunduğu plaket seçenekleriyle beraber ihtiyaçlarınızı karşılayacak biçimde amaca uygun ödüllendirmek için, kişiye özel plaket siparişleri verebilirsiniz. Eğer toplu sipariş vermek ya da birden çok sipariş vermek istiyorsanız özel olarak iletişime geçebilirsiniz. Bunun dışında da internet sitesinden onlarca çeşitlilikte bulunan ürünlerin siparişlerini seçim yapıp detaylı formu doldurarak sipariş vererek, hızlıca siparişin hazırlanması ve sizlere teslimatı için anında kullanılması için hazır edilmesini talep edebilirsiniz.