İYİ BİR LİSE NEDEN ÖNEMLİ?

İyi bir lise = İyi bir üniversite denilir hep duymuşsunuzdur. Gerçekten de öyle. Lgs hazırlık öğrencilerimizin çoğu durumun farkında değil ama durum çok kritik aslında. Maalesef ülkemiz gelişmekte olan yani henüz gelişememiş bir ülkedir. Hal böyle olunca ekonomiden sağlığa, tarımdan sanayiye her alanda büyük zorluklarla yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu alanlardan biri de maalesef eğitim.

Şu anda Lgs hazırlık öğrencilerim eğitim hayatında, lisede ve üniversitede ne tarz sıkıntılarla karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Eğer Lgs ye hazırlanan 8.sınıf öğrencimiz iyi bir liseyi kazanamaz ise ne sıkıntılar yaşar? Kaliteli bir lisede okumayan öğrenci hangi sorunlarla uğraşmak zorundadır? Gelin tek tek göz atalım.

-Kaliteli lise dediğimiz çoğu Anadolu Lisesi ya da Fen Lisesi köklü liselerdir. Onlarca yıldır eğitim veriyordur. Dolayısıyla öğretmenleri tecrübeli ve sistemleri oturmuştur. Sizi üniversiteye nasıl hazırlayacaklarını bilirler.

Sıradan liselerde ise böyle bir imkânınız yoktur. Öğretmeniniz yeni mezunda olabilir emekliliği gelmiş biri de olabilir. Üniversite giriş sınavına nasıl hazırlık yapacağınızı kendiniz planlamazsanız sonradan sıkıntıya düşebilirsiniz.

-Kaliteli liselerde kendini yetiştirmiş geliştirmiş öğretmenler vardır. Çünkü meraklı ve bilgili bir öğrenci topluluğu tabir yerinde ise öğretmene kök söktürmektedir. Onlarca farklı kaynaktan çözemedikleri bir sürü detaylı soruyu öğretmenlerine çözdürerek onlarında sınav heyecanını tatlı tutarlar. Buralarda ders çalışmayan öğretmen barınamaz.

Klasik liselerde ise çalışkan öğretmen bulmanız çok zordur. Çünkü çalışmayan düşük puanlı öğrenciler arasında o tarz öğretmenlerde şevklerini zamanla yitirirler. Ne güzel demiş atalarımız. Üzüm üzüme baka baka kararır.

-Kaliteli liselerde dersler konular en ağır ve detaylı şekilde işlendiğinden dolayı az bir gayret veya ufak bir tekrar çalışması ile öğrencimiz belki de iyi bir üniversitenin ortalama bir bölümünü rahatlıkla kazanabilir.

Sıradan liselerde ise konular genellikle en temel ve basit giriş bilgileri ile işlenir, Dolayısıyla eğer iyi bir üniversite kazanma hayaliniz var ise ya akşam okul dönüşü o günkü tüm konuları tekrar detaylarıyla çalışmalı ve çok sayıda soru çözmelisiniz. Tek başınıza konu öğrenmek ne kadar da zordur bir bilseniz. Yani okuldan üzerinize çok büyük yükler kalır. Ya da hayalleriniz hayal olur.

-Kaliteli bir lise demek kaliteli üniversite demektir. Etiket demektir. Etiket demek günümüz iş dünyasında anahtar demektir. Etiket çoğu kapıyı açan bir anahtardır. Özelikle köklü ve ekonomiye damga vurmuş firmalar artık hangi üniversite mezunlarını işe alacaklarını açıklamakta ve sıradan üniversitelerden mezun olanların başvuruları dahi kabul edilmemektedir.

Sıradan liselerin etiketi yoktur. Adını kimse bilmez. Benim okuduğum lisenin adı değişmiş. Kabataş Lisesi yüz yıldır Kabataş Lisesi adıyla hizmet veriyor. Yani sıradan lisenin bırakın etiketini bazen adı bile silinip gidiyor.

Liste daha da uzatılabilir. Geleceğinizi daha sağlam inşa etmek adına gelin Lgs hazırlık sürecinde sıkı bir çalışma yapıp, kendinize kaliteli bir lisede yer edinin. Yoksa çok sıkıntıya düşeceğiniz belli. Ben lisede de sıkıntıya düşmem sıradan bir üniversiteyi kazanırım diyorsan; şunu bil ki sürekli kaçıp ertelediğin o çalışmamanın sıkıntısı seni hayatta karşılayacak. Hem de çok yükseklerden hızla gelen dev bir çığ gibi. Yıkıp geçecek hayallerini.

Lgs ye nasıl verimli bir şekilde çalışıp en iyi liseleri kazana bilirsin? Bir kaç tane Lgs Türkiye şampiyonunu yetiştirmiş bir öğretmen olarak sana tavsiyem internete gir. Youtube da ‘Lgs hazırlık Ömer Karaman’ diye yaz. Karşına onlarca videom çıkacak. Başlıklara göre ilerleyebilirsin. Lgs hazırlık temel eksikliği konu anlatımlarından, Lgs de ful yapmanın yollarına kadar hiçbir bilgimi gizlemeden orada anlattım. Zaten bilgisini gizleyen zamanla cahil kalır.

Sıkı sıkıya çalışıp iyi bir liseyi kazanmanız dileklerimle, hoş çakalın..

Eğitimle ilgili soru veya sorunlarınız için lütfen mail atınız…

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

(Sınavlarda üstün başarı için, mutlaka Youtube Ömer Karaman kanalımızı takip ediniz)

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