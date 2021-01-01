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İngiltere Basını, Mesut Özil: ‘Arsenal’e Rekor Ücretle Geldi, Türkiye’ye Bedavaya Gidiyor!’


Yıldız futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olması ada basınında gündem konusu.  Adı devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, İngiliz basınında manşetlerden düşmüyor. İngilizler, yıldız futbolcunun rekorlar kırarak Arsenal’e geldiğini ama şimdi bedavaya Türkiye’ye gidebileceğini yazdı.

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Arsenal’de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil ile temaslarını güçlendiren Fenerbahçe, bu oyuncunun transferi için maddi kaynaklar ararken, İngiliz basını da bu transferi sayfalarından düşürmüyor. Ada basında birçok gazete, Özil-Fenerbahçe transferini bugün okuyucularıyla paylaştı. Gazetelerde Özil’in rekor ücretle Arsenal’e transfer olduğu ve şimdi bedavaya Türkiye’nin yolunu tutacağı belirtildi. Öte yandan haftada 350 bin sterlin kazanan Özil’in, bu yıl kalan maaşının Arsenal tarafından da ödeneceği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin tek rakibi: “DC United”

Mesut Özil transferinde Fenerbahçe’nin tek savaşmadığı da belirtildi. ABD Ligi takımlarından DC United’ın da bu transferde yer aldığı vurgulanırken, yapılan haberde iki takımın eksileri ve artıları okuyuculara duyuruldu. DC United’ın Özil transferiyle, Amerika’da ‘M10 (Mesut Özil 10)’ markası oluşturmak ve pazarda büyük ses uyandırmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin artısı: Amine Gülşe!

Özil transferinde İngilizler, 32 yaşındaki yıldızın eşi Amine Gülşe’nin büyük rol oynadığını yazdı. Amine Gülşe’nin, düğününü İstanbul’da yapması ve mesleği olan oyunculuğa Türkiye’de devam etmek istemesi transferde Fenerbahçe kulübünü lehine bir artı olduğu ifade edildi. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların Mesut Özil’e duydukları hayranlık da bu transferde terazinin Fenerbahçe tarafında olduğunu belirtildi.

📆 07 Ocak 2021 Perşembe 12:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 +18 34 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 +11 32 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Gaziantep 16 8 7 1 30 17 +13 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 +14 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 +14 30
6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 +3 27
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 +4 22
9 Fatih Karagümrük 16 5 6 5 25 22 +3 21
10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 -1 21
11 Antalyaspor 17 5 6 6 18 25 -7 21
12 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 -8 20
13 Göztepe 16 4 7 5 21 19 +2 19
14 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 -3 19
15 Başakşehir 16 5 4 7 22 27 -5 19
16 Gençlerbirliği 16 5 4 7 18 25 -7 19
17 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 -6 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 -11 13
20 Kayserispor 16 3 4 9 10 21 -11 13
21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 -14 13

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