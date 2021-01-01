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Mesut Özil, sponsor formülüyle adım adım Fenerbahçe’ye geliyor!


Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için adı geçen Arsenal’in dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için sponsor formülü devreye girecek.


Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Fenerbahçe’de Mesut Özil hareketliliği yaşanıyor.

Harcama limitlerini bu transferle aşmamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Özil transferi için sponsor formülüne başvurdu. Bir firmayla anlaşma aşamasında olan Fenerbahçe formasını bu kuruluşa ürettirip, Mesut transferi için sponsor desteği alacak. Bu anlaşmanın sonucunda Özil’in Fenerbahçe’ye 3.5 yıllık imza atması bekleniyor.

📆 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Gaziantep 16 8 7 1 30 17 +13 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 +12 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 +14 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 +10 29
6 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 +5 27
7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 -2 23
8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 +4 22
9 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 +5 21
10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 -1 21
11 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 -2 20
12 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
13 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 -3 19
14 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 -9 16
18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 -6 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 -12 10

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