Mesut Özil, sponsor formülüyle adım adım Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için adı geçen Arsenal’in dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil için sponsor formülü devreye girecek.
Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Fenerbahçe’de Mesut Özil hareketliliği yaşanıyor.
Harcama limitlerini bu transferle aşmamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Özil transferi için sponsor formülüne başvurdu. Bir firmayla anlaşma aşamasında olan Fenerbahçe formasını bu kuruluşa ürettirip, Mesut transferi için sponsor desteği alacak. Bu anlaşmanın sonucunda Özil’in Fenerbahçe’ye 3.5 yıllık imza atması bekleniyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Gaziantep
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|+13
|31
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|+12
|31
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|+15
|30
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|+14
|30
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|+10
|29
|6
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|+5
|27
|7
|Trabzonspor
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|-2
|23
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|+4
|22
|9
|Fatih Karagümrük
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|+5
|21
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|-1
|21
|11
|Çaykur Rizespor
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|-2
|20
|12
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|+3
|19
|13
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|-3
|19
|14
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|-8
|19
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|-9
|18
|16
|Başakşehir
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|-6
|16
|17
|Gençlerbirliği
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|-9
|16
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|-6
|15
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|-10
|13
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|-13
|13
|21
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|-12
|10
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