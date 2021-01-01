Staj Hedefleri Nasıl Belirlenir?

Hedefler, stajınız sırasında motivasyon kazanmanın ve kısa sürede olabildiğince çok şey öğrenmenizi sağlamanın harika bir yoludur. Hedeflerinizi ve ilerlemenizi takip etmek, kariyerinize başlamak için ihtiyaç duyacağınız becerileri edinmenize ve bunları CV’nizde açıkça gösterebilmenize yardımcı olabilir. Bu yazıda, staj hedeflerinin ne olduğunu, staj öğrenme hedeflerini oluşturmak için gerekli adımları tartışacağız ve staj hedefleri örneklerini ele alacağız.
Staj hedefleri, deneyiminiz aracılığıyla kazanmak istediğiniz becerilerdir. Bunları stajınıza ilk başladığınızda ayarlamalısınız, böylece neyi başarmak istediğinizi bilirsiniz ve aktif olarak ona doğru çalıştığınızdan emin olabilirsiniz. Hedeflerinize kendi başınıza veya yöneticinizle birlikte karar verebilirsiniz. Bu hedefler, öğrendiklerinizi kanıtlar, böylece yeni bir iş ararken bunu kendi yararınıza kullanabilirsiniz.
Staj hedeflerinizi oluştururken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç adım şunlardır:
Hangi staj sonuçlarını elde etmeyi umduğunuzu değerlendirirken, hangi alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizi görmenize yardımcı olur. Örneğin, şirketlerin kendi alanınızda kullandığı yazılım uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, stajınızı bitirdiğinizde şirketin kullandığı belirli bir programda yetkin olmak için bir hedef belirleyebilirsiniz. Hevesli olduğunuz hedefler belirlediğinizde, onlara ulaşmak için daha motive hissedeceksiniz.
Bir şirkette yeni bir staj yapmaya başladığınızda, stajın genel amacının ne olduğunu hatırlayarak odaklanabilirsiniz. Veteriner olmak için okuldaysanız, bir veterinerin günlük sorumluluk kapsamını daha iyi anlamak için bir staj hedefi belirleyebilirsiniz. Şirkette geçirdiğiniz zamanı bitirdiğinizde, normal bir günün nasıl geçtiğini, bir veterinerin hangi görevleri olduğunu ve ihtiyacınız olabilecek ekstra eğitimi bilmeniz gerekir. Bu, açıklığa kavuşturmak istediğiniz herhangi bir sorunuz olup olmadığını değerlendirmenize olanak tanır. Stajınızda ne kadar çabuk soru sorarsanız, o kadar çabuk öğrenirsiniz.
Staj amaç ve hedeflerini oluşturmanın ilk adımı, bunları tanımlamak ve ilerlemenizi ölçmek için yollar oluşturmaktır. Üzerinde çalışmak için belirli sayıları kullandığınızda, hedeflerinize ulaşma şansınız daha yüksektir. Örneğin, üç aylık dönemin sonuna kadar yöneticinize 10 farklı sunum yapmak isteyebilirsiniz. Hepsinin 20 dakika uzunluğunda olmasını istediğinizi söyleyerek bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Üç aylık hedefinize ulaşmanızı sağlamak için, bu görevleri ne zaman tamamlayacağınıza dair bir program oluşturmak yararlı olacaktır.
Staj hedeflerinizi yazmak, onlara ulaşmak için çok önemlidir. Düzenli olarak gördüğünüz bir yere koyarsanız, onları hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Ne için çalıştığınızı kendinize hatırlatmak için bunları masanızın yanındaki yapışkan notlara veya bir beyaz tahtaya yazabilirsiniz. Her bir staj hedefini tamamladığınızda, kalan hedeflerinizden hangisine odaklanmak istediğinize karar vermeden önce başardığınız adımları da daha rahat bir şekilde görebileceksiniz.
Aşağıda, bir pazarlama stajyerinin örnek staj hedefleri bulunmaktadır:
Kendinize hedefler koyduğunuzda stajdan daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Bunları yazmak ve belirli görevleri son tarihlerle listelemek, onlara bağlı kalmanıza yardımcı olur. Stajı daha kendinden emin ve iş gücüne girmeye hazır hissederek tamamlayabilirsiniz.
Stajın başarılı bir şekilde tamamlanması özellikle CV hazırlama sırasında oldukça işinize yarayacaktır. Bu başarının CV’de yer alması, sizin daha kolay bir şekilde iş bulmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle hazırlanan CV’nin doğru bir şekilde hazırlanmış olduğundan ve herhangi bir eksikliğin olmadığından da emin olmanız oldukça önemli olacaktır. Bundan dolayı CVmaker.com.tr platformundan yardım almanız en doğru karar olacaktır.
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|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Gaziantep
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|+13
|31
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|+12
|31
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|+15
|30
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|+14
|30
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fenerbahçe
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|+10
|29
|6
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|+5
|27
|7
|Trabzonspor
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|-2
|23
|8
|Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|+4
|22
|9
|Fatih Karagümrük
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|+5
|21
|10
|Yeni Malatyaspor
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|-1
|21
|11
|Çaykur Rizespor
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|-2
|20
|12
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|+3
|19
|13
|Sivasspor
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|-3
|19
|14
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|-8
|19
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|-9
|18
|16
|Başakşehir
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|-6
|16
|17
|Gençlerbirliği
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|-9
|16
|18
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|-6
|15
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|-10
|13
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|-13
|13
|21
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|-12
|10
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