SINAV KAYGISI NASIL GİDERİLİR?

Korku bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü durumudur diye tarif edilir. Sınav korkusunda üzüntü hali daha az belirgin olmakla beraber ağırlıklı olarak kaygı, endişe durumu hâkimdir. Kaygı, endişe durumu korkunun artması halinde, panik haline gelebilir ki bu en tehlikeli haldir.

Öğrencimiz sınav esnasında bırakın soruları dikkatlice okuyup çözmeyi, bazen kâğıdı bembeyaz ve boş görür yani soruları bile göremez. Sınav kaygısını bu derece ya da buna yakın hisseden bir öğrencinin Lgs veya Ayt gibi sınavlarda iyi okulları kazanması düşünülemez. Dahası hayatta başarılı olması da çok çok zordur. Çünkü aşırı korku ve panik zamanla öğrencide özgüven eksikliğine sebep olur.

Sınav korkusu yaşayan öğrencilere ‘korkma, endişelenme, biz sana güveniyoruz vs.’ sözlerle destek olmak isteyen anne babalar çoğunlukla başarıya ulaşamazlar. Çünkü sorun ebeveynlerin genellikle farkında olmadığı bir yerdedir. Aslında öğrencilerimiz bile neden sınav stresi sınav korkusu yaşadığını bilmemektedir.

Sınav korkusu ve paniğinin ana kaynağı genellikle konuların içindeki ufak tefek eksikliklerdir. Size tuhaf geldi değil mi? Müsaade ederseniz size izah etmeye çalışayım.

Sınav kaygısı yaşayan, sınavlara panik halinde giren bir çocuğunuz varsa ona şu soruyu yöneltin lütfen.

Yarın sabah bir sınava girecek olsa ve konusu da şöyle olsa; 1 den 10 a kadar olan sayıların toplanması, yani 5+6 gibi yada 9+4 gibi sorular sorulacak olsun. Böyle bir sınav için;

—-Öğrencimiz gece sınav stresinden uykusuz kalır mı?

—- Hayır.

—-Sınav sabahı yediği kahvaltıyı değiştirir mi?

—-Hayır.

—Sınavda hiç heyecanlanır mı?

—-Tabii ki de hayır…

—-Sınavda aşırı derecede panik yaşayıp çarpıntı, yüzünde gerilme olur mu veya karnına ağrılar saplanır mı?

—-Tabii ki yaşamaz.

Gördüğünüz gibi öğrencimiz hiç sıkıntı yaşamadı çünkü tamamen bildiği hâkim olduğu yerlerden sınav yapıldı. 1 den 10 a kadar olan sayıların toplamı her öğrencinin çok rahat yapabildiği işlemlerdir. Peki, öğrenciler neden sınavda strese girer? Cevabı çok basit çünkü konulara tam hâkim değildir. Yani ya sınav konularını bilmiyor ya da genel olarak konuyu öğrenmiş olsa bile konu içinde eksik bıraktığı, tam olarak çalışıp öğrenmediği bazı eksik noktalar var.

Örneğin üslü sayılar konusunu genel olarak biliyor ama negatif üs konusu hoşuna gitmediği ya da zor geldiği için yeterince çalışmamış ya da detaylı soruları çözmek için uğraşmamış, böylelikle üslü sayıların alt ünitesi olan negatif üs konusunu kavrayamamıştır. Dolayısıyla arada bir aklına geliyor ya sınavda çıkarsa diye… Sonra köklü sayılardan başka bir bölüm eksik kalmış, çarpanlara ayırmadan 2-3 yer eksik kaldı. Hayda! onlarca eksik konu ve yüzlerce defa sene içinde korku dolu düşünceler… Ya bu eksik kalan konudan soru çıkarsa diye iç geçirmeler… Üstelik tüm bu eksiklikleri sadece matematikten düşünmeyin Türkçe, Fen, Sosyal vs. her bir eksiklikle öğrencimizin içine korku düşmüştür. Sınav paniğini o yaşamasında kim yaşasın? Tabii ki panikleyecek tabii ki karnına ağrılar girip belki de korkudan soruları bile göremeyecek.

Hâlbuki her konuyu detaylarıyla beraber öğrense yani konu içinde eksiklik bırakmasa, kendisine zor gelen ya da çalışmak istemediği, sevmediği konuları da çalışsa bu sorun hiç yaşanmayacaktır. Konulara hâkim olduğu için tam bir özgüven içinde rahatça sınava girip, güzel netler yapıp yüksek puanlar alacaktır.

Toparlayacak olursak sınav stresi yaşamak istemeyen veya yaşayan öğrencilerimiz çözüm olarak konu içlerinde eksiklik bırakmamalıdır. Yani zor gelen her konuyu çalışmalı onu zorlayan her soruyla canla başla mücadele etmelidir. Şu konuyu sevmiyorum, şu soru tipini beğenmedim diye üşengeçlik yapmamalı tüm konuyu her ayrıntıyı detaylarıyla beraber öğrenmelidir. Bakın o zaman zerre kadar sınav korkusu kalıyor mu?

Konularını en ince ayrıntılarına kadar öğrenip sınavlarda üstün başarılar elde edip hayatta hak ettiğiniz yerlere gelmeniz dileklerimle. Hoşça kalın.

