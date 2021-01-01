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Üniversitelilerin yılbaşında uyuşturucu partisinde genç kızın feci ölümü


İstanbul’da Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla birlikte bir evde parti yapan 23 yaşındaki genç kız, arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle karıştırıp içmesi sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan torbacı tutuklanırken, genç kızın arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZ BÜÇKÜN (DOĞAN CAN CESUR/İSTANBUL-İHA) Beşiktaş’ta yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla birlikte bir evde parti yapan 23 yaşındaki genç kız, arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle karıştırıp içmesi sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan torbacı tutuklanırken, genç kızın arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üniversitelilerin yılbaşı partisinde genç kızın feci ölümü – Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Eski Konak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23), sokak üzerindeki evinde üniversiteli 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı kutlaması yapmak için toplandı. Arkadaş grubu yeni yıla girdikten iki saat sonra Büçkün bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları genç kızın bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, diğer yandan da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deniz Büçkün hastaneye kaldırıldı. Burada müdahalesine devam edilen Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eve getirdiği extacy hap genç kızın sonu oldu

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evdeki gençleri gözaltına alarak emniyete götürdü. Polise verdikleri ifade de alkol aldıklarını, kutlamaya katılan E.Ö.’nün arkadaşlarına extacy hap getirdiğini ve alkolle birlikte hapları kullandıktan sonra Büçkün’ün aniden yere yığıldığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi. Gençlerin ifadelerinin ardından polis, E.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan E.Ö. hapları Üsküdar’da birinden alarak eve geldiğini ve arkadaşlarına dağıttığını, hapları alkolle birlikte kullandıklarını söyledi.

Torbacı tutuklandı

Bunun üzerine çalışmalara devam eden polis, E.Ö.’nün uyuşturucuyu aldığı torbacı Burak K.’yı Kadıköy’de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Burak K.’cı tutuklanırken, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

📆 05 Ocak 2021 Salı 17:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Gaziantep 16 8 7 1 30 17 +13 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 +12 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 16 9 3 4 28 14 +14 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 +10 29
6 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 +5 27
7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 -2 23
8 Konyaspor 16 6 4 6 23 19 +4 22
9 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 +5 21
10 Yeni Malatyaspor 16 5 6 5 21 22 -1 21
11 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 -2 20
12 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
13 Sivasspor 16 4 7 5 17 20 -3 19
14 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 -9 16
18 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 -6 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 -12 10

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