ALEYNA TİLKİ, REYNMEN VE ECE SEÇKİN PUBG MOBILE REKORLARI ALT ÜST ETTİ!

PUBG MOBILE; pandemi nedeniyle yılbaşını evde geçirmek durumunda kalan oyunseverler ile PUBG MOBILE Yılbaşı Gecesi Youtube canlı yayınında buluştu. “Gamer” influencerların konuk olup, yıldız sanatçıların performans sergilediği gecede oyunseverler; konukların bilgi ve tahmin yarışmalarında eğlenceli anlar yaşayıp, Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin konserlerinde müziğe doyarken, PUBG MOBILE karşılaşmalarında heyecan ve adrenalini sonuna kadar yaşadılar. Yayında dağıtılan binlerce hediye kodu ile sürpriz hediyeler kazandılar.

Müzik ve oyun dünyasının önemli isimlerini buluşturan 220 dk’lık programda, oyun içi izlenme ve influencer canlı yayınlarıyla anlık 270,000 kişiye ulaşılırken toplamda 9.2 milyon izleyici yayına katıldı. Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin’in canlı konserlerinin yer aldığı program YouTube trend videolar listesinde 1 numaraya çıkarken Türkiye’de canlı konser izleyici rekorunu kırdı.

OYUNSEVERLER EĞLENCEYE DOYDU

Yayında, Mezarcı, Egoist Pati, Nisa, BloodRapper, Doch, Tugay Gök, Miranda ve Vural Üzül kendi aralarında kırmızı ve mavi olarak 4’er kişilik iki takıma ayrılıp, bilgi ve tahmin yarışmalarında birbirleriyle yarıştılar. Verdikleri doğru cevaplar ile takımlarına puanlar kazandırdılar.

YAYINCILARIN MAÇLARI NEFES KESTİ

Yarışmaların ardından oyunseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar başladı. Konukların 1VS1 maçları nefes kesti. Geceye Mezarcı ve Doch’un maçı damga vurdu. Youtube’taki atışma sonrası ilk kez PUBG MOBILE Yılbaşı Gecesi’nde karşı karşıya gelen ikili, 1VS1’de kozlarını paylaştı. Maç sonunda ikilinin birbirlerine sarılarak aralarındaki buzları erittikleri görüldü. Heyecanın zirve yaptığı maçlar sona erdi ve gecenin şampiyonunu belirleyecek 4VS4 maçı başladı. Nefeslerin tutulduğu, Unlost (Cantuğ Özsoy) sunumuyla gerçekleşen 4VS4 maçını kırmızı takım kazanarak, kupayı evlerine götürdü.

ALEYNA TİLKİ, REYNMEN VE ECE SEÇKİN YILDIZLAR SAHNESİ’NDE

ZURNİSTANBUL orkestrası PUBG MOBILE tema müziğini geleneksel Türk ezgileri ile yorumlarken, geceyarısında Türkiye’nin yılbaşı ile özdeşleşen eğlencesi, oryantal dansçılar geceye renk kattı. Gece boyunca sanatçıların performanslarını sergilediği “Yıldızlar Sahnesi’nde”, Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin şarkıları ve muhteşem performansları ile yeni yıl heyecanını tüm izleyecilere yaşattı. Reynmen son şarkısı Melek’i ilk kez canlı olarak gecede seslendirdi. Performansların ardından sanatçılar ana stüdyoya gelip, PUBG MOBILE gösteri maçında kozlarını paylaştı. 2 takıma ayrılan sanatçılara Unlost eşlik etti ve Unlost & Aleyna Tilki, Reynmen & Ece Seçkin maçı yapıldı.

Dans, müzik, eğlence, adrenalin ve heyecan dolu yılbaşı kutlaması ile yılbaşını evinde geçiren oyunseverler yeni yıla keyifli bir başlangıç yaptı.

PUBG MOBILE HAKKINDA

PUBG MOBILE, 2017’de eğlence dünyasını fırtına gibi giren ve fenomen olan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’a dayanıyor. 100’e kadar oyuncunun paraşütle bir adaya atlayıp, kazananın hepsini aldığı bir hesaplaşma oyun severlerle buluşuyor. Oyuncular, zamanla küçülün bir oyun sahasında kendi silahlarını, araçlarını ve malzemelerini bulup görsel ve taktik açıdan zengin bir savaş alanında her oyuncuyu yenerek oyunun kazananı olmaya çalışıyor.