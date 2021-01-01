Akdeniz’in İnci Adası Kıbrıs

Başta ülkemizden olmak üzere her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Akdeniz’in inci adası Kıbrıs, büyülü atmosferi, muhteşem sahilleri, birbirinden güzel otelleriyle ziyaretçilerine harika bir tatil fırsatı sunuyor. Üstüne basa basa belirtmek isteriz ki Kıbrıs’tan mutsuz ayrılma ihtimaliniz yok. Yılın çoğu ayında sıcaklığın yüksek olmasından dolayı çok uzun bir tatil sezonu yaşanan Kıbrıs’ta bir yandan deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkarabilir diğer yandan tarihi mekanlara uğrayarak tarihsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Birbirinden lüks her şey dahil otellerde yepyeni bir maceraya atılmak için siz de Kıbrıs tatilinin planını şimdiden yapmaya başlayabilirsiniz. Kıbrıs’ta uygun fiyatlı otel arıyorsanız pek çok Kıbrıs oteli ile anlaşmalı olan touristica.com sitesine göz atmanızı öneririz. Yeni evli çiftlerin de sık sık tercih ettiği Kıbrıs balayı otelleri gerçekten oldukça kaliteli hizmet sunuyor. Gerçekçi olmak gerekirse neredeyse bütün Kıbrıs otelleri gerçekten çok yüksek kalitede hizmet sunuyorlar ancak balayı paketleri sayesinde uzun bir süre odanızdan ayrılmak istemeyebilirsiniz. Kıbrıs turları, Kıbrıs tur paketleri, Kıbrıs gemi turları ve Kıbrıs tatil paketleri gibi birçok farklı seçenekle masal ülke Kıbrıs’ı keşfedebilirsiniz. Rüya gibi bir Kıbrıs tatili için Touristica’da uçak konaklama transfer paketleri siz değerli misafirlerini bekliyor. En iyi fiyat garantisiyle en uygun Kıbrıs tatili için erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamanız için Touristica web sitesini takip etmenizi tavsiye ediyoruz.

Kıbrıs Otelleri

Hayatınızın en unutulmaz tatilini yapmak istiyorsanız en güzel seçeneklerden bir tanesi hiç şüphesiz Kıbrıs! Kıbrıs tatil konseptleri açısından dünya üzerindeki birçok ülkeye göre çok daha avantajlı ve kaliteli olması her yıl dünyanın dört bir yanından turist akınına uğruyor. Eğer Kıbrıs’ta tatil yapmaya karar verdiyseniz bir tatilden çok daha fazlası ile karşılaşacağınıza emin olabilirsiniz. Konsepte göre değişkenlik gösteren Kıbrıs otel fiyatları yine pek çok bölgeye göre oldukça uygun. Kıbrıs otel rezervasyonunu döneminde yaparak en uygun fiyata muhteşem bir Kıbrıs tatili yapabilirsiniz.

Girne Otelleri

Kıbrıs tatili için en çok tercih edilen merkezlerin başında Girne otelleri geliyor. Muhteşem sahilleri, lüks otelleri ve benzersiz doğal ve tarihi yapılarıyla tam anlamıyla bir turizm cenneti olan Girne, Kıbrıs tatil fırsatlarını yakalayabileceğiniz en önemli destinasyonlardan bir tanesi. En iyi Girne otelleri listesinde Merit Crystal Cove Hotel, Merit Park Hotel Casino, Lords Palace Hotel Spa Casino, Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Kaya Palazzo Resort Casino, Acapulco Resort Convention Spa ve Merit Royal Premium Hotel gibi lüks Kıbrıs otelleri geliyor.

Magosa Otelleri

Kıbrıs otelleri açısından Magosa da en popüler merkezlerden biri. Lüks ve ihtişam açısından adeta birbiri ile yarışan muhteşem otellere ev sahipliği yapan Magosa bölgesi unutulmaz bir Kıbrıs tatili için en doğru adres diyebiliriz. Magosa otelleri arasında Merit Cyprus Gardens Holiday Village, Salamis Bay Conti Resort Hotel Casino, Concorde Luxury Resort Casino, Nuhun Gemisi Deluxe Hotel Spa ve Limak Cyprus Deluxe Hotel gibi lüks ve donanımlı tesisler bulunuyor.

Kıbrıs Sanatçılı Oteller

Kıbrıs sanatçılı oteller donanımlı tesislerinde konuklarına benzersiz müzik ziyafeti sunuyor. Her bir notada keyfinizin giderek artacağı, sahnesinde en ünlü sanatçıları ağırlayan Kıbrıs sanatçılı oteller bir tatilden çok daha fazlasını vadediyor.

Touristica Kıbrıs Tatil Fırsatları

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