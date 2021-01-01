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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kamu bankalarının tüm ATM’leri, tek bir ATM’de toplanacak
Kamu bankalarının tüm ATM’leri, tek bir ATM’de toplanacak


Devlet bankaları ayrı ayrı kullandıkları ATM’ler hakkında ortak akıl sergileyecek önemli bir tasarruf adımı attı.

Her banka için ayrı ayrı kullanılan ATM uygulamasından vaz geçilerek, tek ATM’de toplanacağı kararı alındığı belirtildi.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım’a ait farklı ATM’ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek.

ATM’ler üzerinde ortak bir tasarım olacak. Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak.

Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM’lerden yerleştirilecek.

📆 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 +15 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
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11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 +3 19
13 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 -9 16
18 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 -4 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
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21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 -12 10

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