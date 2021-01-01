Kamu bankalarının tüm ATM’leri, tek bir ATM’de toplanacak

Kamu bankalarının tüm ATM’leri, tek bir ATM’de toplanacak

Devlet bankaları ayrı ayrı kullandıkları ATM’ler hakkında ortak akıl sergileyecek önemli bir tasarruf adımı attı.

Her banka için ayrı ayrı kullanılan ATM uygulamasından vaz geçilerek, tek ATM’de toplanacağı kararı alındığı belirtildi.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım’a ait farklı ATM’ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek.

ATM’ler üzerinde ortak bir tasarım olacak. Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak.

Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM’lerden yerleştirilecek.