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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Cam Tentesi Kullanım Alanları
Cam Tentesi Kullanım Alanları


Günümüzde çeşitli alanları kısmen kapatmak ve yeni konfor alanları oluşturmak için tente sistemleri tercih ediliyor. Bu tür sistemler sayesinde yaz ve kış sürekli kullanım imkanı ortaya çıkıyor. Özellikle tente kullanımı bu açıdan önem arz ediyor. Ülkemizde kış şartlarından dolayı balkonların yaz ve kış aylarında aynı oranda kullanılması cam tentesi denilen ürünler ile mümkün oluyor.

Prime tente firması cam tente ve diğer malzemelerden imal edilen ürünler ile ortamlara şıklık katıyor. Cam tente ürünleri yapıları üstten koruyabileceği gibi balkonların kenarlarına monte edilerek daha zarif bir kullanım imkanı sunuyor. Günümüzde kar ve yağmur sularından korunmak ve kışın sıcak bir ortam sağlamak için balkonlarda kullanımını görüyoruz.

Otomatik Tente Sistemleri

 Cam ve diğer tente sistemlerinin açılır ve kapanabilir özellikte olması önem arz ediyor. Böylelikle hava şartların uygun olarak tentenin açıklığının ayarlanması mümkün olabiliyor. Otomatik tente sistemleri bu amaç için tercih edilen sistemler olarak öne çıkıyor. Günümüzde yarı açılır sistemlerde otomatik tente kullanımı giderek artıyor.

İnternet üzerinden çeşitli tente sistemlerine ulaşabilmek mümkün. Prime tente yenilikçi tente sistemleri ile müşterilerin beklentilerini hızlı bir şekilde karşılıyor. Aynı zamanda bu site sayesinde tente uygulaması ile ilgili bilgiler de alabilirsiniz. Genellikle müşteriyi memnun edecek düşük fiyatlı ve yüksek kaliteli ürünler bu sitede müşterilerin beklentilerini karşılıyor. Siz de konfor alanları oluşturmak için bu siteye bakabilirsiniz.

Tüm Tente Çalışmalarımızı Görmek İçin: https://primetente.com/tente-fiyatlari/

📆 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 +12 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 +15 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 +10 29 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 15 7 7 1 28 17 +11 28
6 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 +5 27
7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 -2 23
8 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 +5 21
9 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 -1 20
10 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 -2 20
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 +3 19
13 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 -9 16
18 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 -4 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 -12 10

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