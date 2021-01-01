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Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: Ceza yağdı


Ataşehir’de bir iş yerine yapılan baskında, kumar oynandığı ve alkol servis edildiği tespit edilirken 12 kişiye toplam 37 bin 8 yüz lira para cezası kesildi.

Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: Ceza yağdı – Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir’de Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, masalarda sigara içen, alkol servis edilen 12 kişiyi, kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Polis, iskambil kartlarına el koydu. 12 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 37 bin 8 yüz lira idari para cezası kesti. Öte yandan iş yeri Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

📆 03 Ocak 2021 Pazar 15:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
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9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
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15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 -4 15
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19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
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