MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Basında Kadıköy, Büyükşehir, Genel, Mahalleler, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Ataşehir, TEM Otoyolu’nda tekme ve yumruklu yol kavgası
Ataşehir, TEM Otoyolu’nda tekme ve yumruklu yol kavgası


İstanbul’da Sokağa çıkma kısıtlamasında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda araçla seyreden iki grup, yol verme tartışması nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Gruptaki gencin bir yumrukla yere serildiği kavga anları cep telefonuna yansıdı.

TEM Otoyolu’nda tekme ve yumruklu yol kavgası kamerada – Tıkla İzle

Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında iki ayrı sürücü otoyolunda araçlarla seyretmeye başladı. Sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çekerek inen sürücüler tartışmaya başladı.

Bir yumrukla yere serildi

Alevlenen tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki grup tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Dakikalarca kavga eden grubu otoyolundaki diğer sürücüler araya girerek ayırdı. Gruptaki bir gencin yere düştüğü kavga anı cep telefonuna kamerasına yansıdı.

📆 03 Ocak 2021 Pazar 14:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
AŞI AŞKLA YAPILSIN
31 Aralık 2020 Perşembe
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
DERS VE MÜZİK
02 Ocak 2021 Cumartesi
Mimar Nihat
Riskli alan ve riskli bina!
19 Aralık 2020 Cumartesi
Yıldırım Gündoğdu
ZEKİ AMA…
24 Aralık 2020 Perşembe

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Gaziantep 15 7 7 1 28 17 +11 28 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 +5 27
6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 -1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 -4 15
18 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

BAĞLANTILAR