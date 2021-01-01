MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Ekonomi, Genel, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum, Toplum » TÜKODER, TÜNEL, OTOYOL VE KÖPRÜLERE YAPILAN AŞIRI ZAM DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR
TÜKODER, TÜNEL, OTOYOL VE KÖPRÜLERE YAPILAN AŞIRI ZAM DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR


*ULAŞIM ALT YAPI HİZMETLERİ KAMU HİZMETİ OLARAK VERİLMELİDİR, ÖZELLEŞTİRME VE YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE ŞİRKETLERİN KÂR HIRSI ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ EZİLMEKTEDİR.

*GEÇMEDİĞİMİZ TÜNEL, OTOYOL VE KÖPRÜLERİN PARASINI ÖDEMEK İSTEMİYORUZ

*BÜTÇEYE VE VATANDAŞA EK YÜK GETİRECEK OLAN AŞIRI ZAM DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR.

   Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal tarafından yapılan açıklamaya göre;

    “Her zamanki gelenek bozulmamış Vatandaşlarımız yeni yıla gece vakti gelen zam haberleri ile girmiştir. Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olmuştur. 2021 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi yapılmış/yapılacak olan zamlar nedeniyle vatandaşlarımız yaşam mücadelesi verecektir.

       Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama %25 oranında yapılan zam sadece araçları olanları ilgilendirmiyor, Köprülere tünellere verilen dolar endeksli geçiş garantileri nedeniyle tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Zam gerekçesi olarak dolar kur farklı kaynaklı olduğunun kamuoyuna yansıması ise bir başka garabettir. Hani dolar ile işimiz yoktu, doların yükselmesi bizi etkilemiyordu, maliyet girdilerinde hiçbir artış olmayan mal ve hizmet satışlarında fahiş artışlara inceleme yapılarak ceza verilecekti. 83 milyon tüketici adına soruyoruz köprü ve otoyollarda verilen hangi hizmetlerin girdilerine fahiş artış gelmiştir de yüksek oranda zam yaptınız.

       Yap işlet devret yöntemiyle yapılan ve devletin dolar üzerinden yüksek geçiş garantisi verdiği köprülere enflasyon oranı üzerinde yapılan aşırı zam güçlü olan şirketlerin kasasını dolduracak güçsüz olan tüketicinin cebini boşaltacak geçiş garantisi nedeniyle hazineye ek yük getirecektir.  Yeni yıla girerken; harçlar, vergiler, doğalgaz, elektrik köprüler, otoyollar gibi yapılan zamlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşın dayanma gücü kalmamıştır.  

       Otoyollar ve köprülere yapılan zamlar ile İstanbul’un iki yakası birbirinden uzaklaştırılmış vatandaşların güvenli kaliteli ucuz ve zaman tasarrufunu sağlayan ulaşım hakkı engellenmeye çalışılmaktadır. Halkın güvenliği ve zaman kaybının önlenmesi ve trafiğin rahatlaması için yapılan yol ve köprüler yapılan aşırı zamlar ile yükselen fiyatlar nedeniyle yapılış amaçlarından uzaklaşmaya başlamıştır.

      Yap işlet devret modeli ile yapılan otoyollar, köprüler ve tüneller de  geçiş garantisi olması nedeniyle buralardan geçen tüketici, zamlı geçiş ve  farkın hazineden karşılanmasından dolayı  iki kez zamdan etkilenmiş olmaktadır.   

       Ulaşım sağlanması için gerekli alt yapı olan yol, köprü ve tünel gibi hizmetler bir kamu hizmeti olarak verilmelidir, özelleştirme veya yap işlet devret modelinden vaz geçilmeli mevcut sözleşmelerden geçiş garantileri kaldırılarak  Türk Lirasına çevrilmeli, ulaşım hizmeti ücretsiz sağlanmalıdır.

       Basına yansıyan verilere göre 2020 ilk altı ayı için sadece Osmangazi Köprüsü için hazineden  1 milyar 750 milyon liralık ödeme yapılmıştır. Bu ödeme Edirne’den karsa kadar köprünün resmini dahi görmeyen kişiler dahi köprü için ödeme yapan durumdadır. Kuzey Marmara otoyolunun hizmete açılan bölümleri için ise 1.4 milyar Tl işletmeci şirkete ödeme yapılmıştır.

Sadece bu rakamlar dahi yap işlet devret modelinin ülke ekonomisine uygun halkın çıkarına bir model değildir.

        Anayasamızın 172 maddesi   “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmü gereği devletin güçlü olan şirketlere karşı güçsüz olan tüketicileri korumalı ve yapılan zamları derhal geri çekmelidir.

📆 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
AŞI AŞKLA YAPILSIN
31 Aralık 2020 Perşembe
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
DERS VE MÜZİK
02 Ocak 2021 Cumartesi
Mimar Nihat
Riskli alan ve riskli bina!
19 Aralık 2020 Cumartesi
Yıldırım Gündoğdu
ZEKİ AMA…
24 Aralık 2020 Perşembe

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 +15 29 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Gaziantep 15 7 7 1 28 17 +11 28 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 +12 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
6 Hatayspor 14 7 3 4 20 16 +4 24
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 +1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 +4 19
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 Antalyaspor 15 4 5 6 15 24 -9 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
18 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
20 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

BAĞLANTILAR