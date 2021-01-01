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Ahmet Şimşek Koleji
DERS VE MÜZİK


   Çoğu öğrenci ders çalışırken müzik dinlemenin verimini artıracağını düşünür fakat müzik dinlemek verimi düşürür.

Çünkü müziğin sesi duyulduğunda o melodi kişiyi ne kadar etkiliyorsa, geçmişe götürüyor ya da hayaller kurduruyorsa o derece etkiler. Örneğin bazı öğrenciler dinledikleri müziklerle o kadar hayallere dalarlar ki artık önlerindeki defter ve kitabı göremeyecek kadar etkilenmişlerdir.

Bazı öğrencilerse nispeten daha az etkilenirler fakat yine de konunun ya da sorunun detaylarını kavramakta zorlanırlar. Esasen müzikle ders çalışırken ortada 2 durum vardır;

1-) Öğrencimiz müzikle ders çalışırken müziği duyuyor ise duyduğu kadarıyla etkilenecektir. Yani müziği duymak için bile beyin kapasitesinin bir kısmını ayıracak dolayısıyla dersten alınan verim azalacaktır.

2-) Eğer öğrencimiz müzikle ders çalışırken müziği duymuyor ise (ya da kesinlikle derse çok iyi konsantre olduğunu müziğin sesini hiç duymadığını iddia ediyor ise) bu halde de müzik boşuna açılmış demektir. Yani enerji israfıdır.

Tüm hal ve durumlarda müzik dinlemek ders çalışma açısından zararlı olmaktadır. Bu nedenle en güzeli öğrencimiz kendisini zorlayıp müzik olmadan ders çalışmaya alışmalıdır. Zaten çalışmanın, bilimin dünyasına girdiğinde ve konuları gerçekten detaylarıyla öğrenmeye başladığında müthiş bir keyif alacaktır. Bırakın müzikle çalışmayı ders çalışırken müzik duysa kendisi kapatacaktır. İlimin verdiği zevk birkaç notadan oluşan bir şarkının verdiği keyfin çok çok ötesindedir…

Matematikten ve diğer derslerin dünyasına girip müthiş zevkle konuları öğrenmeniz ve başarılı olmanız dileklerimle…

                                            Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

                                                                  Ömer KARAMAN

                                                İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

(Youtube, Instagram ve Facebook da Ömer Karaman yazarak eğitimle ilgili daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz.)

📆 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Gaziantep 15 7 7 1 28 17 +11 28 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 +5 27
6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 -1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 -4 15
18 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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