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İstanbul Aydos Gölü alarm veriyor


İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine inerek son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşırken, bu durumdan kentte bulunan göllerde nasibini aldı.

İstanbul Aydos Gölü alarm veriyor – Tıkla İzle

Sancaktepede bulunan Aydos Gölünde sular gözle görülür bir şekilde azalırken, suları çekilen göl havadan görüntülendi.

İSTANBUL AYDOS GÖLÜ ALARM VERİYOR (AYKUT ZOR/İSTANBUL-İHA) İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine inerek son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşırken, bu durumdan kentte bulunan göllerde nasibini aldı. Sancaktepede bulunan Aydos Gölünde sular gözle görülür bir şekilde azalırken, suları çekilen göl havadan görüntülendi.

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle İstanbul’da barajların yanı sıra göllerde alarm verdi. Sancaktepe bulunan Aydos Ormanı’ndaki Aydos Gölü vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Doğa harikası Aydos Gölü kurak geçen günlerin ardın beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle tehdit altında. Tabiat harikası gölün kaynak noktasın başlayarak gözle görülür bir şekilde sularının çekilmesi dikkat çekti. Gölde bulunan suyun yüzde 25 oranında seviyesinin düştüğü görüldü. Öte yandan su seviyesi azalan göl drone ile havadan görüntülendi.

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📆 31 Aralık 2020 Perşembe 11:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 +15 29 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 +12 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 14 7 6 1 27 16 +11 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
6 Hatayspor 14 7 3 4 20 16 +4 24
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 +1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 +4 19
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 -3 17
15 Antalyaspor 15 4 5 6 15 24 -9 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12
20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 -13 12
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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