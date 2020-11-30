Konforuyla Kadın Tulum Modelleri

Gündelik hayatta rahat ve konfor arayanların vazgeçilmezleri kadın tulum modelleridir. Tek parça halindeki ürünler harika tasarımlara sahiptir. Son derece itinayla tasarlanmış olan ürünlerde kaliteli dokuma ve usta el işçiliğinin eserleri vardır. Dolapların joker üyesi olduğundan çok çeşitli parça ile kombin yapılabilmektedir. Günü kurtarmak ve saatlerce dolabın önünde kombin yapmak istemeyenlerin ürünüdür. Romantik, şık ve spor bir kombin için idealdir. Kemer, askı, V yaka, boyun gibi detaylarla süslenmiş olan ürünlerle farklı tarz ve farklı kombinler oluşturabilirsiniz.

Kadın Tulum Şıklığı

Günün en şık ve tarz hanımı olmak istiyorsanız kadın tulum parçalarından birini seçerek giyinmelisiniz. Modelleri itibariyle beli daha ince, vücudu daha zarif ve bacak boyunu daha uzun gösterir. Bir hanımın isteyeceği bütün güzellik ve estetik sırlarına sahiptir. Yaz sıcaklarında askılı tişörtlerle kombin yapılarak kullanılan ürünler kazakla, gömlekle, triko ile kombin yapılabilir. Işıltılı detaylarla süslenmiş olan parçalar akşam yemeklerinde ve özel davetlerde tercih edilebilir. Daha rahat ve sade olanları ise işte, ofiste ve günlük aktiviteler için son derece uygundur. Sırt dekolteli, dar paça, jile, wideleg ve daha birçok model ve çeşitleri https://www.roman.com.tr/kadin-tulum adresinde bulabilirsiniz.