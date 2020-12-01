Koronavirüs Döneminde Psikolojimizi Nasıl Koruyabiliriz?

Pandemide psikolojimizi korumak elzem olduğu için psikolojik destek ve psikolojik danışmanlıkla birlikte öneriler sunduğumuz bu yazıyı mutlaka okuyun.

Pandeminin Yarattığı Belirsizlik ve Korku Ortamı

Salgında en çok yapılan uyarılardan biri, kalabalıktan izole kalmamız gerektiği. Peki, bu izolasyon süreci bizi ve toplumumuzu nasıl etkiliyor? İzolasyon süreci; evden çalışma, uzaktan eğitim, seyahat planlarını erteleme veya yakın çevreyle yapılan aktiviteleri azaltma anlamına gelebiliyor. Bunların tamamını uygulamak her birey için mümkün değil.

Belirsizlik ve adaptasyon çoğu insan için stresli ve sancılı geçiyor. Bu bağlamda, bireyler ruh sağlığının önemini pandemi öncesine göre daha çok dile getirirken psikolojik destek imkanından kaçınmanın bir hata olduğunu bile belirtiyor. Peki, pandemi döneminde psikolojimizi korumak için neler yapabiliriz?

Zihnimiz ve Normalleştirme Gücü

Ruh sağlığımızı korumada ilk destek noktamız zihnimiz. Salgın başladığında sürekli “rutin” veya sürekli “kaotik” bir hayat yaşamayan her birimiz, zihinsel uyumu daha kolay sağladı. İlginç bir şekilde, tehdit daha büyükken bile ilk haftalara göre daha az korkuyoruz. Buradaki etkenlerden biri, normalleşmeyi sağlayan zihnimiz. Dolayısıyla bu dönemde psikolojimizi koruyabilmek için zihnimizin esnek ve stabil olması elzem.

“Doğru” Bilgi

Zihnimizin bu özelliğinden hareketle, bireylerin yeni olgu ve durumları anlamlandıramadığındadaha çok endişe duyduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan, riskleri anlamak ve tedbir almak için doğru haber kaynaklarını takip etmek bir seçenek olabilir.Bu yüzden WHO veya Sağlık Bakanlığı’nın sitelerinden doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.Burada sosyal medya içerikleri ve koronavirüs sürecine dair yaşanmışlıklar olarak paylaşılanlar karşısında ihtiyatlı hareket etmek zihnimizin kirlenmesini önlemek açısından kritik olabilir. Ayrıca, bilgileri belirli zamanlarda almak daha sağlıklı olabilir; sürekli takip halinde olmak olumsuz veya korkutucu haberlere maruz kalmak ve stres anlamına gelebilir. Bilgilerinizi güncel tutmaya çalışırken zihninize çok fazla olumsuz öğeler yerleştirmekten kaçınmalısınız.

Psikolojik Dayanıklılığımızı Artıran Aktiviteler

Bu süreçte meditasyon, yoga veya kitap okumak gibi vakit ayıramadığımız ve zihinlerimizi geliştirebilecek aktiviteler, çok büyük faydalar sağlayabilir. Yeni yemekler pişirmek yaratıcılık, zihin gelişimi ve iyi hissetmek açısından denenebilecek diğer bir hobi.Sahil, orman ya da parkurlarda yürüyüşe çıkmak vücudunuzu dinç tutup daha zinde hissetmenizi sağlayan önemli aktivitelerden.

Evde kaldığınız durumlarda dışarıya çıkarmış gibi özen hareket etmek zor; fakat ev içinde de öz bakımınıza önem vermeniz özgüveninizi ve buna bağlı duygu durumunuzu iyileştirecektir. İzolasyonun sadece fiziksel olduğunu unutmayın. Mesafenin duygularınız ve iletişiminize yansıması da psikolojik sağlığınız için pek olumlu nitelikte değildir. Sanal ortamda da olsa duygularınızı ifade etmekten ve yakın çevrenizle paylaşmaktan korkmamalısınız. Ailenizle onlineveya fiziksel oyunlar oynamak eğlenceli vakit geçirmenizi ve stresten uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Bunun için çeşitli kutu ya da kart oyunlarını deneyebilirsiniz.

Psikolojik Sorunlara Dair Farkındalık

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de sarsan bu zorlu süreci her birey kendi yaşam dinamiklerine göre deneyimliyor. Kimileri işlerinin etkilenmesinden ötürü istihdam sorunu yaşarken, kimileri daha çok çalışıyor. Kimileriyse evden eğitimde zorluklarla baş ederken ailesiyle de ilgilenmek zorunda kalıyor.

Her bireyin mental yapısı özel olduğundan aynı durum ya da olgulara farklı tepkiler verebiliyor. Örneğin pandemi sırasında kimi bir yerde duygusal yeme bozuklukları oluşurken, kimileri de panik atak, anksiyete, uyku problemleri ya da OKB gibi bozukluklardan mustarip olabiliyor.

Bireylerin pandemi öncesindeki rahatsızları bu çeşitliliği şekillendiren bir diğer etken. Örneğin, bu süreçte önlem almanın ve hijyen kurallarına uymanın koronavirüsü önleyeceğini düşündüğünden kaygı seviyelerini bu alışkanlıkları kazanarak kontrol altına alabilirler. Fakat anksiyete bozukluğu ya da panik atak tanısı konulmuş bireylerde bu durum ters etki bile yaratabilir. Zihinlerinde hastalığın küçük bir ihtimalde olsa onlara bulaşacağı riski ataklarını tetikleyici bir unsurdur. Burada önemli olan tüm bu duygu ve rahatsızlıkların insan için olduğunu bilmek ve psikolojik danışmanlık almanın ayıp veya eksiklik olmadığını kabul etmek.

Pandemi Sürecinde Psikolojik Desteğin Önemi

Ruh sağlığının korunması öncelikle bireyin iş, aile ve sosyal hayata ilişkin karar mekanizmasını etkiliyor. Ancak ruh sağlığı çok boyutlu bir konu. Fiziksel sağlamlık ruh sağlığımıza iyi gelirken, psikolojik sağlamlık da fiziksel esenliğimizi etkiliyor. Stresle kan basıncınız artarken bağışıklık sisteminiz hassaslaşır ve hastalıklara daha açık hale gelebilirsiniz. İnsan bedeninin bu anlamda hem psikolojik, hem de fiziksel açıdan bir dengede olması önemli. Depresyon ya da stresli olmanın etkileri sadece ruhsal kavramlarla sınırlandırılamaz.

Psikolojik desteğin bütüncül olduğunu düşünürsek insanların destek sürecini bir uzmanla her açıdan sündürmesi önemli. Elbette burada önemli olan klinik psikolog arayışında doğru uzmana ulaşmak. Pandemi sürecinde psikolojimizi nasıl koruyabileceğimizi sorduğumuz Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Erdem şunları paylaştı: “Belirttiğiniz gibi kitap okumak, yeni hobiler, online eğitim ve etkinlikler, tek başına vakit geçirebilmek… tümü çok önemli faaliyetler. Bir bitkiyle ilgilenmek bile hayata daha farklı bakmanızı ve tutunmanızı sağlayabilir. Bununla birlikte bu süreci OKB, genel kaygı bozukluğu, panik atak, geçimsizlik gibi sorunlarla yaşayan bireylere psikolojik desteğin önemini mutlaka hatırlatıyoruz. İnsanların bu süreçte destek aldıkları uzmanları iyi araştırması, ilk psikolog deneyimlerinin ve genel olarak destek sürecinin daha başarılı geçmesini sağlayacaktır. Biz bu yüzden Dünya Danışmanlık ve Psikolojik Merkezi olarak ilk psikolog randevu planlamasında ücretsiz bir ön görüşme hizmeti sağlıyoruz. Danışan adaylarımız, bize dilediği zaman ulaşabilir.”

Galeri