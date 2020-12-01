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İstanbul’da İETT otobüsüne taşlı saldırı


İstanbul’da seyir halindeki iki İETT otobüsüne kimliği belirsiz şahıslar tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Kağıthane’de seyir halindeki iki İETT otobüsüne kimliği belirsiz şahıslar tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Otobüslerde maddi hasar oluşurken, boş olan otobüslerde yaralanan olmadı.

Olay, Kağıthane Nurtepe Viyadüğü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan H2 hatlı İETT otobüslerine, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından taş atıldı. Atılan taşlardan biri otobüsün orta camına, diğeri de otobüsün arka camına isabet etti. Maddi hasar oluşan otobüslerde yolcular olmaması sebebiyle yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çevredeki araştırmaları sürüyor.

📆 29 Aralık 2020 Salı 23:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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