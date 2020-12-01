İNDER: 2021 fiyat artışına önlemlerimiz hazır

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 2021 yılında düşük arz ve hammadde fiyatlarından kaynaklanan fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ancak konut üreticilerinin buna yönelik önlemlerinin hazır olduğunu açıkladı. Başkan Nazmi Durbakayım, öncelikle yerli malzeme kullanarak dövizin fiyatlar üzerindeki dolaylı etkisini azaltmayı planladıklarını söyledi. Açıklamalarına “karlılığımızdan fedakârlık, artık stratejimizin ayrılmaz parçası oldu” diyerek devam eden Başkan Durbakayım, bu kapsamda mevcut konut fiyatlarının 2021’deki fiyat artışlarından önce oldukça cazip fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

2020 Temmuz ve Ağustos döneminde devletin sektöre direkt destek verdiğini hatırlatan Nazmi Durbakayım, 2021’de de benzer bir destek beklediklerini ifade etti. 2021’deki devlet desteğinin 2020’den farklı olacağını belirten Durbakayım “Pandemi nedeniyle ortaya çıkan kriz, 2020 yazında gerçekleştirilen mikro bazlı destekle atlattık. 2021’deki desteğin ise makroekonomi bazında olacaktır. Nitekim 2020 sonunda atılan somut adımlar neticesinde döviz kurlarındaki başlayan gerileme, istikrarlı ve güçlü ekonominin ön habercisi oldu” şeklinde konuştu.

Gerileyen döviz kurunun ve güven katsayısı giderek artan makro verilerin yatırım amaçlı konut alacaklar için yeni bir fırsat yarattığına dikkat çeken Nazmi Durbakayım “tasarruflarını dövizde değerlendirenler yavaş yavaş güvenli limana girmeye başladı. Bu nedenle özellikle ikinci el konut satışlarındaki artışın temelinde tasarruf araçların arasında değişim olduğunu söylemek mümkün. Dövizden yeterli kar sağladığını düşünen yatırımcılar, yavaş yavaş gayrimenkule dönüş yapıyor” şeklinde konuştu.

Konut kredi faizlerinin bir miktar artmasının konut satışlarına sınırlı etkisi olacağını ifade eden Başkan Durbakayım “hammaddedeki fiyat artışlarını asgari düzeyde konut fiyatlarına yansıtan konut üreticileri, düzenledikleri kampanyalarda ise konut kredisi faiz oranlarına direkt veya dolaylı olarak destek veriyor. Bazı konut üreticileri kendi içinde borçlandırma yaparak faiz maliyetini en düşük seviyeye çekenken, bazıları ise çalıştıkları bankalara katkı yaparak cari faiz oranlarını yarı seviyeye çekiyor” açıklamasını yaptı.