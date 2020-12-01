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AK Parti’nin Kadıköy İlçe Başkan Adayı Av. Fatih Kaya


AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığına Av. Fatih Kaya atandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına Aday olarak Av. Fatih Kaya’nın atandığını İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti Kadıköy İlçe teşkilatlarında önemli görevlerde bulunan Kaya, halen İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

FATİH KAYA KİMDİR?

Fatih Kaya, 1979 Bayburt doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kaya, Marmara Üniversitesi SBE, Sigortacılık Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 15 yıldır serbest avukatlık yapan ve 2002 yılında AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete ilk adımını atan Kaya, 2004 – 2009 ve 2009 – 2014 yılları arasında 2 dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Kaya, mecliste AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini başarıyla ifa etti. Avukat Fatih Kaya, 2015 – 2018, 2018-2020 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Kaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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📆 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 +4 19
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 -3 17
15 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 -3 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12
20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 -13 12
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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