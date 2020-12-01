HEM PİYANGO HEM DE MİLLİ

HEM PİYANGO HEM DE MİLLİ

Senenin son Cuma Namazında yılbaşı öncesi anlatılması gereken hutbe yerine sadece içkinin haram olduğu anlatıldı. Hâlbuki haramlardan bahsediliyorsa özellikle bu günlerde söylenmesi gereken şuydu.

“Ey Cemaati Müminin; Millî Piyango, Spor Toto, İddaa, Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara, Şans Topu, Kazı Kazan, Ganyan gibi kumarlar; zina yapmak, içki içmek, esrar, eroin kullanmak, faiz yemek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek, kul hakkı yemek, domuz eti yemek gibi Allah tarafından yasaklanmış haramlardır. Her Mümin bütün bu haramlardan uzak durmalıdır, aksi halde Allah’a isyan etmiş, İslam’ı reddetmiş olur.”

Bu sene sadece yılbaşı için basılan Milli Piyango bileti sayısı 37 milyon adettir. Aynı biletler için talep sayısı ise 44.5 Milyon adettir.

Ülkemizde oynanan diğer kumar oyunlarını da katınca ülkemizde her yıl milyarlarca kumar oynanmakta, nüfusun çok büyük bir kesimi bu harama ortak olmakta, desteklemekte, en azından bunu haram olarak görmemekle Allah’a isyan etmektedir.

Şimdi sormak gerek; Müslüman olan bir ülkede böylesi haramların oynatılması, müsaade edilmesi, teşvik edilmesi, reklamlarının yapılması Allah’a isyan, Allah’ın koyduğu kuralları reddetmek ve küfre girmek değil midir?

“Eğer içki gibi, diğer haramlar da, günahlar da sizlere sarhoşluk verseydi, aranızda ayakta duran insan kalmazdı.” Sözünü asla unutmayınız diyeceğim ama Türkiye dünyanın önemli bira, şarap, rakı, votka, viski, cin, likör, rom, şampanya, kanyak, brendi, vermut üreten, içen, satan ve bu üretimi yapabilmek için yüzlerce rakı, şarap, bira ve alkollü içki fabrikasına sahip bir ülkesi olduğuna göre bunu da diyemeyeceğim.

Not: Bu yazıda kimseyi kınamak, ötekileştirmek gibi bir niyetim yok. Amacım; gerçekleri görmemiz, bazı şeyleri iddia ederken aynaya bakmamız gerektiği kanaatimi ortaya koymaktır. Kısaca diğer ülkelerden farkımız yoktur, bilelim istedim.

AHMET BERHAN YILMAZ