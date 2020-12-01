LGS YE NASIL HAZIRLANMALI?

Öğrencilerin eğitim hayatlarında belki de en çok yıprandıkları ve zorlandıkları sınav Lgs sınavıdır. Bir yandan yaş itibari ile yeni yeni gelişen bir birey diğer yandan sınav müfredatının sürekli değişerek soruların gittikçe zorlaşması ve bunlar yetmezmiş gibi sadece bir defa girilebilmesi… Gerçekten de Lgs sınavı öğrenciler dolayısıyla onların bu hallerini görüp üzülen aileler için tam bir çileye dönüşmektedir.

(Sevgili öğrencim sana ve kimseye fayda getirmeyen oturup boş boş sistemi eleştireceğimize, masa başına geçip kendimizi geliştirelim. Çalışmak en doğru yoldur. 20 yıldır bir matematikçi olarak eğitim sisteminin içindeyim zaten, neyin ne olduğunun farkındayım.)

Peki, gerçekten de bu iş çözümsüz bir sıkıntı mı? Elbette hayır…

Ölümden başka her şeyin bir çözümü vardır derler ya… Lgs hazırlığı tatlı bir heyecana dönüştürmek yine öğrenci ve ailesinin istek ve çalışmasına bağlıdır. Lgs hazırlığındaki bu sıkıntılı durumun en büyük nedeni öğrencimizin yıllardır (özellikle matematik dersinde) temel eksikliği yaşaması ve günlük planlı programlı çalışmaya geçememesinden kaynaklanmaktadır. Başarılı bir sınav için öğrencimiz devam ettiği okuldan ya da kurstan temel eksikliğini giderici bir çalışma istemeli ayrıca şimdiki Lgs konularını anlatan kendi seviyesine uygun bir kitap listesi talep etmelidir. Temel eksikliğini giderip 8. sınıf konularını mutlaka konu anlatım kitaplarından çalışmalıdır.

Lgs hazırlıkta öğrencilerin zayıf kalmasının, temel eksikliğinden sonraki en büyük sebebi, ellerinin altında sadece soru bankalarının olmasıdır. Adı üzerinde soru bankası yani içinde sadece sorular var, konuyu bilmeden soruyu nasıl çözersiniz? Şimdi diyecekler ki ben zaten derslerde öğreniyorum ( öğreniyordum olacaktı pandemiden önce okulda öğreniyordunuz belki, ama şimdi online derslerle konuyu öğrenmek çok çok zorlaştı) fakat genellikle öğrenemiyorlar ve konuyu bilmeden de soru bankalarında ilerleyemiyorlar. Konu anlatım kitabı özellikle uzaktan online eğitim alınan pandemi şartlarında zorunluluktur. Yoksa konularda eksiklikler kalır. (Youtube da ‘Lgs ye nasıl hazırlık yapılmalı Ömer Karaman’ yazarak detaylı videolarımıza da bakabilirsiniz)

Konu anlatım kitapları da öğrencinin seviyesine göre seçilmelidir. Özellikle temeli zayıf öğrenciler için hem başlangıç, hem de orta seviyede anlaşılır bir dille yazılmış konu anlatım kitapları gereklidir.

Bu konuda öğrencinin seviyesine göre öğretmenlerinden ya da bu işi bilen uzmanlardan mutlaka kitap tavsiyesi isteyiniz. Kırtasiye ya da kitap evlerindeki satış danışmanları daha fazla kar elde ettikleri kitapları satmak için sizi yanıltıp farkında olmadan öğrencimizin eğitim hayatına büyük bir zarar verebilirler…

Günlük çalışma programı oluşturulmuş ve seviyesine göre konu anlatım kitapları hazır olan öğrencimiz artık masa başına geçip en iyi liseleri kazanabilmek için yoğun bir çalışmaya girmelidir. Lamı cimi yok kendisini zorlayıp çalışmalıdır. Nasıl ki saatlerce bilgisayar, telefon ya da tablet başında takılabilmektedir. Masa başında da takılmalıdır. Birkaç gün zorlansa da zamanla alışacaktır. Bu konuda aile taviz vermemeli çocuğunu masa başında tutmanın sıkıntısına girmelidir. Yoksa bilmelidirler ki kendilerini haziranda çok daha büyük sıkıntılar bekler.

Konuları çalışmaya başlayan günlük düzenli çalışmaya geçen ve deneme sınavlarında yavaş yavaş net yükselmesi yaşayan öğrencide ve bunları gözlemleyen anne-babada lgs sınavı tatlı bir heyecana dönüşmeye başlar. İşte zevk ve başarının başlangıç noktası burasıdır. Yazının başında çizmiş olduğumuz korkunç tablo artık yerini mutluluk ve huzura bırakmaya başlar. İşin devamı başarı ve güzel liselerde okuyup başarılı olmaktır.

Zaten tüm öğrenci ailelerinin de hedefi çocuklarının ayakları üzerinde durup önce kendilerine sonra vatanına, milletine ve insanlığa faydalı olmaları değil midir?

Eğitimle ilgili soru veya sorunlarınız için lütfen mail atınız…

Lgs ye adamakıllı çalışıp en kaliteli liseleri kazanmanız dileklerimle…

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

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