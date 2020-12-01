HAFIZAYI KUVVETLENDİRME YOLLARI

Hafızamızı nasıl geliştirebiliriz? sorusuna geçmeden önce isterseniz akıl ve hafıza nedir? kısaca göz atalım.

Akıl denilen şey kişiler, olaylar ve sistemler arasında ilişki kurma hızıdır. Bu ilişkiyi çabuk kuran kişilere akıllı (zeki) kişiler denir. Öğrencilerde de durum aynıdır. Sorularda bu ilişkiyi çabucak kurup çözen öğrenci daha zeki öğrenci fakat bu ilişkiyi geç kuran yada kuramayan öğrenciye zeki olmayan veya zekası zayıf kalmış öğrenci denilir. Zeka konusu geniş bir konu olup sizlerden talep gelirse başka bir yazıda genişçe bahsetmek isterim. Şimdi hafızaya geçelim.

Hafıza yaşanan ve öğrenilen şeylerin beyinde kayıtlı olarak ve istenilen zamanda hatırlanmak üzere tutulabilme yeteneğidir. İnsanlar doğuştan çok gelişmiş hafızaya sahip olabilecekleri gibi zayıf olan hafızalarını zamanla çok güçlü hale getirebilirler. Bunun çeşitli yöntemleri vardır.

Çoğu anne baba ve öğrenci hafıza kuvvetlendirici besin deyince ceviz içini hatırlıyor. Halbuki ceviz içinin hafızaya önemli bir etkisi yoktur. Ceviz içi düzenli kullanıldığında zihni dinlendirir ve berrak tutar. Yani kafası çok karışık öğrenciler ya da kafamız çok dolu ise ne yapacağımızı ne düşüneceğimizi bilemez halde hiçbir şey yapamaz hale geldi isek ceviz içi bizi toparlayacaktır. Peki nasıl? Bir tane ceviz içini akşamdan bir su bardağı dolusu suyun içine atın ve sabaha kadar ıslatın. Sabah aç karna önce cevizini yiyin daha sonra suyunu için. 2-3 hafta bile olmadan inşallah zihninizin dinlendiğini ve kafanızın berraklaşıp sakinleştiğine şahit olacaksınız. Fakat biraz öncede bahsettiğim gibi ceviz içinin hafızaya çok bir etkisi yoktur. Şeklinin beyne benzemesi sizi yanıltmasın. Konuyu daha fazla dağıtmadan çocuklarımızın öğrencilerimizin ve kendi hafızamızı geliştirmek için neler yapabiliriz kısaca inceleyelim.

1-)Siyah kuru üzüm (Karaman cinsi ve çekirdekli)

2-)Karabaş otu çayı

3-)Eğitim Materyalleri

Bunları başlıklar altında tek tek inceleyecek olursak;

1-)SİYAH KURU ÜZÜM: Anadolu’da yüzyıllardır eğitim çağındaki çocuklara sabah aç karna belli bir adette siyah kuru üzüm yedirilir. Bunu yaşça büyüklerinize sorabilirsiniz. Özellikle Osmanlı Devleti’nde hafızlık eğitimlerinde ve şu anda da neredeyse tüm Kuran kurslarındaki hafızlık eğitimlerinde sabahları öğrencilere tas tas siyah kuru üzüm dağıtılır. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar özellikle Anadolu bölgesindeki ilk orta ve lise öğrencilerine sabah aç karna 21 adet üzüm yedirilmektedir. 21 sayısının nedenini bilmiyorum ama mutlaka bir önemi vardır. 21 adet üzüm anne veya babalar tarafından sayılarak çocuğa verilip yedirilir. Benim çocukluğumda da anneannem bunu uygulamıştı. Burada çok dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Birincisi her cins siyah üzüm olmaz karaman cinsi çekirdekli siyah kuru üzüm olmalı. Eğer başka cins ise boşuna hafıza için kullanmayın. Kuruyemişçinizden özellikle isteyin yoksa getirtin. Bu üzüm cinsi genellikle Nevşehir, Niğde, Konya ve civarı illerde yetişir. İkincisi hafızası güçlenecek öğrenci ya da kişi bu üzümleri çekirdeklerini kırarak yemeli çünkü dünyada hafıza minerallerinin en çok olduğu gıdalardan biri (hatta en çok olanı diye biliyorum) siyah kuru üzümdür, fakat bu mineraller tatlı kısımda değil çekirdeğin içindedir. Dolayısıyla çekirdekleri kırarak yenilmelidir. Yoksa vücut kırılmayan çekirdekleri doğal yoldan dışarı atmaktadır. Ayrıca bu üzümleri aç karna yediğimiz için ve üzüm tatlı bir gıda olduğu için zekâyı da artıracaktır. Bilirsiniz aç karna alınan tatlılar zekâyı artırır.

Karaman cinsi siyah kuru üzümü 21 adet aç karna çekirdeklerini kırarak 2-3 hafta boyunca yedikten sonra göreceksiniz ki hafızanız çok gelişmeye başlamış ve çoğu şeyi artık aklınızda tutuyor ve bir okuyuşta ezberliyorsunuz. Ben bunu kendimde denedim ve onlarca öğrencimde de şahit oldum.

2-)KARABAŞ OTU ÇAYI: Karabaş otu buğday başağına benzeyen genellikle aktarlarda bitki veya ot satılan her yerde rahat bulunun bir bitkidir. Bunu hafızanızı arttırmak için nasıl kullanacaksınız? Suyu kaynatacaksınız. Bunu bir fincana dökeceksiniz. İçine 3-4 tane karabaş otu koyup 5 dakika demlenmesini bekleyeceksiniz. Biliyorsunuz diğer bitki çayları da bu şekilde demleniyor. Daha sonra öğrencimize içiriyor ya da hafızanızın daha güçlü olmasını istiyorsanız sizde içebilirsiniz. Tadı hoşunuza gitmez ise içine bal katabilir veya limon sıkabilirsiniz. Günde 2 defa karabaş otu çayı yine 2-3 haftaya kadar etkisini gösterip hafızanızı artıracaktır.

3-)EĞİTİM MATERYALLERİ: Bunlar piyasada oyun olarak bilinir fakat ben eğitim materyali diyorum, çünkü bu öğrencilerin hafızasını artırmaya dönük bir ürün olduğu zaman artık oyun olmaktan çıkar eğitim materyali olur. Bunlar nedir? Eşleştirme oyunları diye geçer yabancı ismi memo dur. Hafıza oyunları diye geçer. Bunları eğitim materyalleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. Hafıza artırmaya çok faydalı ürünlerdir. Saygıdeğer veliler, sevgili öğrenciler yukarıdaki yöntemleri deneyin 2-3 hafta içinde hafızanızda mutlaka güçlü bir değişim olduğunu göreceksiniz. Bu yazımızı da mutlaka sevdiklerinizle paylaşınız ki onların eğitimlerine de katkımız olsun. Yazımı sonuna kadar okuduğunuz için çok teşekkür ediyor bir sonraki yazıda görüşmek üzere, hoş çakalın diyorum.

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

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